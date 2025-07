Ozzy Osbourne, legendario vocalista de Black Sabbath, ofreció este sábado su último concierto en Birmingham, su ciudad natal, acompañado por sus compañeros originales de la banda.

La emotiva despedida marcó el cierre de una era para el heavy metal ante miles de fanáticos reunidos en el estadio Villa Park.

A los 76 años, Ozzy Osbourne subió al escenario afectado por el Parkinson, enfermedad que padece desde hace años. Cantó sentado en un trono diseñado especialmente para su despedida, rodeado de figuras históricas del género como Metallica, Pantera, Guns N’ Roses, y miembros originales de Black Sabbath: Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward.

Durante la presentación, Osbourne agradeció al público con un grito: “I love you”, provocando una ovación de la multitud. La interpretación final de su himno “Paranoid” puso fin al concierto en medio de una atmósfera intensa, nostálgica y llena de símbolos del metal clásico.

El actor Jason Momoa, seguidor del género musical, fue el conductor del evento y estuvo entre los primeros lugares con la gente escuchando el concierto.

La banda británica Black Sabbath, considerada pionera del heavy metal, no se presentaba con su alineación original desde hace más de 20 años. Esta vez lo hicieron por una causa especial: despedir a su vocalista y rendir tributo a su legado musical.

