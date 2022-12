Pablo Alborán quiere que su legado sea un mensaje de esfuerzo y amor

El nuevo disco de Pablo Alborán se compone de 11 temas. Foto: Getty Images

El cantautor y músico español Pablo Alborán está de estreno. Este viernes 2 de diciembre lanza “La Cuarta Hoja”, un disco al que denomina como alegre y positivo. “Es un disco que habla de la lealtad, honestidad, amistad, amor y sobre celebrar la vida”, señaló y dijo que el legado que quiere dejar es de esfuerzo, amor y que jamás hay que dejar de intentarlo.



El material está integrado por 11 temas y cuenta con grandes colaboraciones con estilos diferentes, como la que tiene con Carin León y se llama “Viaje a ningún lado”, la cual la define como una de las canciones más profundas del disco.

Sobre si tiene una canción favorita en este disco, el cantante dijo que “depende del día y del momento, pero es que me han redescubierto las canciones, cuando hemos colaborado, primero cuando he escrito con ellos las canciones, obviamente, la canción tenía otra magnitud”.

Asimismo, declaró que es un disco muy rico en sonidos y que las colaboraciones le han enseñado mucho.

Pablo Alborán responde preguntas de sus fans

El cantante español respondió preguntas de sus fans y una de ellas era por qué le dio el nombre de “La Cuarta Hoja” a su nuevo disco.

“Estuve entre dos títulos. Sabía que tenía que ver con la suerte, pero no con la suerte como superstición, sino con la buena suerte.

El disco estaba entre “El Trébol de Cuatro Hojas” y “La Cuarta Hoja”, pero al final se decidieron por el segundo, ya que cree qué “no hay que buscarte constantemente un trébol de cuatro hojas porque la cuarta hoja eres tú”.

Dijo que ese tipo de cositas que si no pasan no da mala suerte, pero si pasan, quieres pensar que da buena suerte y que la Virgen de Guadalupe tiene mucho que ver también, de quien dijo que “me ha dado mucha suerte y me ayudado mucho y me ha protegido mucho y a los míos”.

Sobre si ya le había enseñado a su famila su nuevo disco, señaló que es el único que no ha enseñado tanto y “quizás porque es del disco que más seguro me he sentido”.