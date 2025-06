GENERANDO AUDIO...

La serie sobre Chespirito, “Sin querer queriendo” llega a HBO Max. Foto: CLB

Hace seis años Roberto Gómez Fernández comenzó a desarrollar una serie sobre la vida de su papá, “Chespirito: Sin querer queriendo”, un proyecto para el que hicieron casting durante más de dos años. Pablo Cruz se quedó con el papel principal, aunque no era la primera opción para la producción.

En conferencia de prensa, Pablo recordó que cuando conoció a Roberto Gómez Fernández, él le dijo que era demasiado alto para dar vida a su papá: “Nunca me habían dicho que era alto para algo, eso me empoderó”.

Gómez Fernández añadió, que veía “demasiado pelo” (barba) en el rostro de Pablo Cruz, una característica que Roberto Gómez Bolaños no tenía, sin embargo, cuando lo vio actuar, varias lágrimas salieron de sus ojos.

“Sin querer queriendo”, serie que muestra facetas de la vida de Chespirito que pocos sabían

El 5 de junio llegará a la plataforma de HBO Max, “Sin querer queriendo”, una serie escrita por los hijos de la leyenda de la televisión, Roberto y Paulina Gómez Fernández.

El también productor, el hijo de Chespirito, compartió que quería mostrar el lado humano de la estrella mexicana, lo que pocos conocen sobre él, cómo era como papá y que tan presente estaba en su familia. La manera en que salía todos los días a trabajar, para darle de comer a sus seres queridos y poder seguir haciendo sus sueños realidad.

El director de “Sin querer queriendo”, Rodrigo Santos, aseguró que la serie no pretende “santificar” a Chespirito: “La familia de Roberto tenía clara la idea, no es la vida de un santo, tenía sombras, pero no deja de ser una ficción“.

Sin apoyo de Carlos Villagrán y de Florinda Meza

Para la recreación de los personajes, los actores tuvieron oportunidad de hablar en repetidas ocasiones con la familia de Chespirito, ver horas de entrevistas e incluso conocer testimonios de personalidades como María Antonieta de las Nieves, quien incluso le abrió las puertas de su casa a Paola Montes de Oca, actriz que la interpretará en “Sin querer queriendo”.

Sin dar más detalles sobre las causas por las que Carlos Villagrán y Florinda Meza no dieron su aprobación para el proyecto como los otros compañeros de trabajo, el hijo de Chespirito compartió que tuvieron que recurrir a nombres ficticios para estos personajes en la historia de “Sin querer queriendo”.

Desde que se anunció “Sin querer queriendo”, Florinda Meza no dudó en pronunciarse al respecto, pues no estaba de acuerdo en que su imagen se utilizara, por lo que hizo un llamado a los hijos de Chespirito para que no usaran ni su historia, su vida o nombre libremente.

El personaje de Quico será interpretado por Juan Leacando, por temas legales se creó el nombre ficticio: Marcos Barragán; el persona de Florinda Meza será interpretado por Bárbara López, se llamará Margarita Ruíz en la serie.

Sinopsis de la bioserie de Chespirito: “Sin querer queriendo”

“Chespirito: Sin Querer Queriendo” es una serie biográfica que explora la vida y carrera de Roberto Gómez Bolaños, el creador de los icónicos personajes de la televisión mexicana como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

La serie, que estrena el 5 de junio en Max, sigue a Gómez Bolaños desde su infancia hasta su consagración en las décadas de los 50 y 80, mostrando cómo un joven soñador logró hacerse un lugar en la industria televisiva.

