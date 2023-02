Las impactantes palabras de Pablo Lyle y su esposa durante su sentencia

Pablo Lyle acudió a la audiencia en Miami donde se le dictó una sentencia de 5 años de prisión más 8 de libertad condicional, además tendrá que cumplir con 500 horas de servicio comunitario y terapias para el manejo de la ira; en la sesión de la corte el actor y su esposa, Ana Araujo, dijeron impactantes palabras.

Pablo Lyle fue condenado por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández de 65 años a quien golpeó tras un accidente de tránsito; durante la sesión ante la jueza Marisa Tinkler Mendez el actor se dirigió a la familia de la víctima y les ofreció una disculpa.

“Me acecha cuando me voy a dormir en la noche y sigue ahí cuando me levanto. Yo nunca quise que esto sucediera, nunca, en sueños más alocados, me pude imaginar que algo como esto pudiera pasar, que se perdiera una vida y muchas otras fueran afectadas, en una cuestión de segundos, con un solo golpe”.

Pablo Lyle