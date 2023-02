“No me han notificado”: Pablo Montero habla tras las acusaciones de acoso en su contra; desmiente orden de arresto

Pablo Montero aclara situación legal por abuso sexual. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Pablo Montero habló sobre el proceso legal que enfrenta luego de las acusaciones sobre presunto abuso sexual contra una mujer en Chiapas, de la cual se filtró la supuesta declaración de los hechos que habría cometido el cantante, quien hace unos días negó los señalamientos.

En entrevista con el programa HOY, Montero, quien recibió el apoyo de Mariana Seoane, afirmó que, hasta el momento, no ha sido llamado a declarar y, mucho menos, existe una orden de aprehensión en su contra.

“A mí no me han notificado, ni me han citado a declarar y el más interesado en aclarar y en declarar soy yo. Para aclarar esta mentira, como ya lo dijo mi abogado, no hay ninguna orden de aprehensión en mi contra y nunca me he escondido ni tengo por qué hacerlo… Hay una carpeta de investigación, es lo único que hay, no se me ha citado, no me han notificado”. Pablo Montero.

El cantante, que ha enfrentado otras polémicas durante su carrera en el mundo del espectáculo, afirmó que él es el más interesado en aclarar los señalamientos en su contra y se dijo dispuesto a comparecer ante las autoridades por voluntad propia.

“Para mí es muy importante dar la cara, como siempre la he dado, desmentir las acusaciones que hicieron en mi contra y que el público sepa que estoy aquí reafirmando y dando la cara… Yo quisiera ir por mi propia voluntad, presentarme y ver que está pasando porque lo que sale en el encabezado es una vil mentira”. Pablo Montero.

El intérprete de “Hay otra en tu lugar” explicó que él no se presentó en el sitio para dar un espectáculo, como se ha señalado; de acuerdo con el famoso, él llegó al sitio luego de una reunión que sostuvo en Chiapas y dijo no conocer a la supuesta víctima de abuso sexual.

“Yo no fui a cantar, yo fui a una reunión que tuve y fuimos a un lugar… Absolutamente, no la conozco, la verdad te mentiría si te digo que conozco a la persona, yo fui a un lugar y obviamente me pidieron fotos en la parte donde yo me encontraba, me pidieron fotos varias personas y una de las personas que me pidieron fotos era ella”. Pablo Montero.

Finalmente, el también actor, a quien Celia Lora describió como “una persona problemática”, enfatizó que no teme presentarse ante las autoridades y desmintió, también, que hubiera intentado llegar a un acuerdo con la presunta víctima.