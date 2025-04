Amenazas, golpes y hasta acusaciones de abuso sexual: las fuertes y violentas polémicas de Pablo Montero

GENERANDO AUDIO...

Pablo Montero ha protagonizado varias polémicas. Foto: Cuartoscuro

Pablo Montero está en el ojo del huracán por una pelea con Enrique Madrid, su compañero en la obra de teatro “Perfume de Gardenia”; sin embargo, no ha sido el único episodio de violencia protagonizado por el cantante. Y Unotv.com te da los detalles.

Los episodios de violencia de Pablo Montero

Pablo Montero agrede a reportera

En 2022, Pablo Montero agredió a una reportera de “Ventaneando” luego de que fuera cuestionado sobre su alcoholismo. La molestia del cantante fue tal que acorraló a la mujer y la habría despojado de sus cosas. Incluso, se ve cómo avienta el micrófono.

El intérprete de “Hay otra en tu lugar” amagó con hablarle a la patrulla para que la sacaran del lugar.

Pablo Montero contra su exesposa

En el historial de violencia de Pablo Montero también se encuentra el video que su exesposa presentó como prueba de los episodios de ira del cantante. En 2021, Carolina Van Wielink, la exesposa de Montero, evidenció mediante unos videos que el cantante llegó al departamento con la intención de llevarse el comedor y a sus dos hijas.

Pablo Montero arma escándalo en restaurante

En 2023, Pablo Montero protagonizó un nuevo escándalo en Quintana Roo, que lo llevó, incluso, a ser detenido por causar destrozos en un restaurante. Según reportes, el también actor habría sido arrestado por, supuestamente, haber agredido al encargado de un restaurante ubicado sobre la calle Xaman-Ha.

Según se supo, el famoso estaba en aparente estado de ebriedad y comenzó a tratar al personal de manera prepotente, por lo que le pidieron que se retirara, pero el actor se molestó y golpeó al encargado con una bocina, además de causar otros destrozos.

Las polémicas de Pablo Montero

Aunque los escándalos de Pablo Montero no paran ahí, pues el cantante ha sido señalado de no querer pagar cuentas de establecimientos. Además de, supuestamente, no querer costear el costo de los mariachis y asegurar que él no cantaba gratis a nadie.

[TE PUEDE INTERESAR: Gaby Spanic acusó a Pablo Montero de abuso sexual]

Entre los fuertes escándalos también destaca una denuncia por supuesto abuso sexual contra una mujer en Chiapas. Sin embargo, no fue la única, pues la actriz Gaby Spanic también lo acusó de lo mismo.