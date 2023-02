¡Con todo y chip! Pablo Montero inicia tratamiento para dejar de beber

Pablo Montero, acusado de un supuesto abuso sexual contra una mujer tras salir de un centro nocturno, afirmó que comenzó un tratamiento para dejar de beber tras presentar problemas con las bebidas alcohólicas desde hace algún tiempo.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, explicó que el tratamiento al que sometió para tratar de contrarrestar la adicción al alcohol consta de un chip.

El intérprete de “Hay otra en tu lugar”, tema que, se dice, habría dedicado a Aracely Arámbula, explicó que es un tratamiento “muy importante en Estado Unidos”, destinado a varios aspectos de salud.

Montero, quien afirmó que no ha sido notificado por parte de las autoridades sobre la acusación del presunto abuso sexual, confesó que, tras consumir alcohol, vienen “depresiones y a llorar”; reconoció que se trata de arreglar los conflictos emocionales y dijo que cuenta con el apoyo de su madre.

“Tú sabes que yo soy de carácter fuerte, y eso vas cargando con todo lo que me ha pasado con mis hermanos, te estoy hablando de esas emociones y no las sacas y, de repente, si te pones a tomar, se te viene llenando como de coraje de sentimiento, y luego vienen las depresiones y a llorar. Eso se arregla de frente, sano, con tu familia, con tu mamá. Ella me ha ayudado mucho, ella me acompañó”.

Pablo Montero.