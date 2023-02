“Es una mala jugada”: Pablo Montero se defiende de acusación de abuso sexual

Pablo Montero se defendió de las acusaciones de abuso sexual en su contra después de que se diera a conocer que la Fiscalía de Chiapas había iniciado una investigación relacionada con el cantante.

Al también actor, quien en 2022 tuvo que aclarar que no huyó de un restaurante por no pagar una cuenta de 15 mil pesos, se le señaló por aparentemente haber cometido abuso sexual contra menores de edad.

Pablo Montero habló con la revista TV Notas, publicación que destacó que habían girado una orden de aprehensión para detenerlo por las acusaciones de abuso sexual.

En su defensa, el intérprete de “Hay otra en tu lugar” argumentó que sería incapaz de hacer algo así, que la situación se trata de una mala jugada y está cansado de limpiar su nombre.

“Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así y no quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen (…) Me enc**** que hagan estas cosas, nunca en la vida haría esto. Primero me doy un balazo en la cabeza antes de hacer eso, te lo digo de una vez”

Indicó Pablo Montero