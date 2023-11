“Hubiera denunciado”: Pablo Montero reacciona a acusación de Gaby Spanic; niega abuso sexual contra la actriz

Pablo Montero reacciona a acusación de Gaby Spanic. Foto: Cuartoscuro

Pablo Montero reaccionó luego de que Gaby Spanic lo acusara de presunto abuso sexual cuando los dos se encontraban participando en “La casa de los famosos” en Estados Unidos. El cantante aseguró que los señalamientos de la actriz no son ciertos, pues, argumentó, no existe una denuncia formal en su contra.

“Si fuera cierto, pues hubiera denunciado”, dijo el cantante Pablo Montero

Fue a través de unos audios que el cantante intercambió con el equipo del programa “Siéntese quien pueda” en donde desestimó las palabras de Gaby Spanic, enfatizando que de haber sido cierto él hubiera terminado fuera del programa.

“Oye, si hubiera pasado eso, así como te lo puse en el mensaje, ¿no? Me sacan o probablemente sacan a la persona que hizo algo así… Si fuera cierto, pues hubiera denunciado”

El intérprete de “Hay otra en tu lugar” dijo no hay necesidad de aclarar la situación de otra manera, pues no desea darle importancia a lo que no lo tiene.

“Lo que pasa es que no quiero darle importancia a lo que no es, si fuera, lo aclaro, pero con el mensaje que te mandé yo creo que está más que claro”

¿Qué dijo Gaby Spanic sobre Pablo Montero?

Hace unos días, la protagonista de “La Usurpadora” impactó al revelar que Pablo Montero se había propasado con ella al tocarle de manera indebida e intentar besarla a la fuerza. Aunque ahí no pararon las declaraciones hechas en el programa “Secretos de villanas”, pues después amplió detalles.

En entrevista con el programa “Sale el sol” la actriz aseguró que el cantante, sobre quien pesaron otros señalamientos parecidos hace unos meses, estaba “pasado de copas” cuando la tocó de forma incorrecta.

Además, Gaby Spanic destacó que después de la situación Pablo Montero le ofreció disculpas y recriminó que la producción de “La casa de los famosos” no hicieran algo al respecto y los acusó de haber escondido la situación.

Finalmente, Gaby aseguró que no interpuso una denuncia contra el cantante por abuso sexual pues, consideró que la justicia es lenta y su defensa legal sería costosa.

