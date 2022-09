¿Hay tiro? Pablo Montero se le va a Julio César Chávez por hablar de sus supuestas adicciones

Pablo Montero se molestó con Julio César Chávez. Foto: Cuartoscuro

Pablo Montero, señalado de agredir a una reportera, arremetió contra Julio César Chávez luego de que el campeón de boxeo dijera que sus clínicas de rehabilitación estaban abiertas para que el cantante, a quien se ha señalado de tener problemas de alcoholismo, pueda dejar atrás sus adicciones.

En entrevista con varios medios de comunicación, Pablo Montero, acusado de no pagar una cuantiosa deuda en un restaurante, afirmó que nadie puede opinar sobre su persona y las acciones que tome en su vida.

“Eso ya pasó, no quiero hablar de eso. Yo lo que te tengo que decir es que estoy contento, tengo mucho trabajo, así pueda decir quién tenga qué decir, el único que tiene la última palabra soy yo, nadie puede hablar por mí, yo soy el que tengo que decirlo y aquí estoy, dando la cara. Nadie, absolutamente nadie, tiene que opinar sobre mi persona o sobre lo que yo tenga o no deba de hacer”. Pablo Montero

Pero el coraje de Montero, que se equivocó al entonar el Himno Nacional, no se detuvo ahí, pues aseguró que sus problemas los enfrenta solo y fue contundente en reiterar que no aceptará comentarios sobre él; dijo que si hay interesados en su bienestar, que lo busquen y no sólo opinen.

“Yo siempre he salido de mis cuestiones, de mis problemas o de mis tropiezos por mi propia voluntad, nadie viene y que me tengan que llevar del brazo, no, yo hago mis cosas, nadie tiene que venir, y si mucho les interesa, pues que vengan y me busquen, pero no voy a aceptar ningún comentario de nadie porque yo siempre he dado la cara, nunca me he escondido… y cuando tengo algo bonito que decirles lo digo, pero así es la vida y así soy de franco”. Pablo Montero.

¿Por qué se enojó Pablo Montero?

Hace unas semanas, Julio César Chávez, quien hizo pública la rehabilitación de Rafael Amaya, habló sobre las presuntas adicciones de Pablo Montero, quien, dijo, es su amigo, aunque reconoció que es difícil pedir ayuda cuando se es adicto.

“Pablo Montero es muy amigo mío y mis clínicas están abiertas, no nada más para Pablo, sino para cualquiera que tenga un problema de alcoholismo y drogadicción, también de anorexia o bulimia, cualquier tipo de adicción, mis clínicas están abiertas. Yo toqué fondo, pero es muy difícil que un adicto o alguien que tiene problemas de drogadicción y alcoholismo… yo no sé, la verdad, no me consta de verdad, aprecio mucho a Pablo y es difícil pedir ayuda”. Julio César Chávez

Dichas declaraciones causaron la molestia de Pablo Montero y llevaron al intérprete de “Hay otra en tu lugar” a lanzar un fuerte mensaje al campeón mexicano.