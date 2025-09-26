Pablo Montero vende un solo boleto para un show en Chihuahua; piden que devuelva lo que le adelantaron

GENERANDO AUDIO...

Pablo Montero no habría generado interés en Chihuahua. Foto: CUARTOSCURO

El cantante Pablo Montero habría vendido únicamente un boleto para una presentación en una famosa cantina ubica en el estado de Chihuahua, lo cual al final obligaría a la cancelación del show, que iba a ser el pasado 27 de junio, así lo aseguró una fuente al medio TVNotas.

La persona que habló para el citado medio señaló que son los empresarios que encabezaron dicho evento, quienes ahora le exigen al cantante que devuelva el dinero que le dieron por adelantado, ya que su presentación no la hizo.

Incluso, al parecer, los inversionistas presuntamente trataron de ir al límite y esperar a que pasaras las fiestas por el Día de la Independencia en nuestro país, para ver si vendían más entradas en Chihuahua, pero al parecer no resultó.

¿Cuánto le dieron a Pablo Montero por adelantado?

La cita fuente dijo que al artista se le dio la cantidad de 150 mil pesos por adelantado, así como otros gastos para llevarlo a una gira de promoción del evento que ya no se hizo.

¿Por qué le fue mal en Chihuahua a Pablo Montero?

Según TVNotas, la misma fuente comentó que el mercado de Chihuahua tiene un gusto específico por la música en la actualidad. Pues al parecer, las personas hoy en día prefieren ir a ver nuevos talentos, en lugar de artistas que pudieran estar en “franco deterioro”.

Posicionamiento de Pablo Montero

Pablo Montero no ha emitido ningún posicionamiento oficial (ni en TikTok, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en X), hasta la tarde de este viernes 26 de septiembre de 2025.

Por ende, se desconoce si la versión emitida es lo que ocurrió en realidad, tanto en la venta de un boleto y en la cantidad de dinero mencionada y que se le habría dado por adelantado.

¿Quién es Pablo Montero?

Óscar Daniel Hernández Rodríguez, conocido como Pablo Montero, nació en Torreón, Coahuila, el 23 de agosto de 1974. Se dedicó al género ranchero, influenciado por su padrino Vicente Fernández.

Inicios en la televisión

En 1995 debutó en la telenovela “Lazos de amor”. Más tarde participó en “Vivo por Elena” (1998) y protagonizó “Abrázame muy fuerte” (2000). En 2002 volvió con “Entre el amor y el odio” y en 2003 trabajó en la producción internacional Rebeca.

Proyección en cine y homenajes

En 2004 protagonizó la película “El Soñador”. Un año después participó en el homenaje ¡Selena Vive!, interpretando Buenos amigos junto a Mariana Seoane.

Consolidación en telenovelas

Entre 2006 y 2014 actuó en producciones como Duelo de pasiones, Fuego en la sangre, Triunfo del amor y Mi corazón es tuyo.

Vida personal y proyectos recientes

En 2011 se casó con Carolina Van Wienlink y tuvieron dos hijas. Posteriormente trabajó en “Lo imperdonable” (2015), en la bioserie “Silvia Pinal, frente a ti” (2019) y en 2022 dio vida a Vicente Fernández en “El último rey”.