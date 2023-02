Paco Rabanne aportó su visión futurista y alternativa a la moda. Foto: Getty Images

Paco Rabanne falleció este viernes a los 88 años en su casa de Portsall, Francia, dejando un gran legado que comenzó por una visión del futuro que pocos tenían y que se atrevió a innovar en el uso de materiales para sus creaciones en una época llena de rebeldía que terminó por definir la moda del mundo y su propia carrera.

El “metalúrgico de la moda”, como hábilmente lo llamaba Coco Chanel, fue que se pudo coronar Rabanne, quien usaba metales y derivados en algunas de sus creaciones, dejando ver el poder disruptivo de la moda, misma que estaba cambiando a partir de los años 60.

En 1959 se materializaba su primer trabajo en la revista de moda, Women’s Wear Daily que publicaba una serie de vestidos de líneas geométricas, firmados por Franck Rabanne, quien hasta entonces se autodenominaba un “accesorista” ya que se destacó por las piezas y accesorios que creaba para Balenciaga (famosa actualmente por sus polémicas creaciones), Nina Ricci, Pierre Cardin y Givenchy hechos a partir de plástico y vinilo.

Es claro que en esta época se buscaba la innovación en el diseño, siluetas y en el uso de los materiales, pero el nacido en España tenía una visión que apuntaba más arriba y más adelante en el tiempo.

Fue hasta 1966 que presenta su primera colección de vestidos en la que se daba por hecho que sus intenciones eran romper con la normalidad, “12 vestidos imposibles de llevar fabricados con materiales contemporáneos” fue el punto de partida y el comienzo de una carrera llena de éxitos.

Te presentamos algunas creaciones de Paco Rabanne que rompieron con lo convencional y se acercaron a su versión futurista y alternativa.

El vestido de placas de rhodoïd

Para abril de 1966, la modelo Donyale Luna apareció en la portada americana de Vogue con uno de los primeros diseños de Paco Rabanne, se trataba de un minivestido hecho con placas de rhodoïd, el cual es un plástico rígido y ligero que no era usado en la industria textil ni en la moda. Un vestido casi imposible de vestir para la época ya que los discos de plástico se unían gracias a las anillas metálicas que dejaban ver el cuerpo, algo que fácilmente podemos ver ahora en el trabajo de algunos diseñadores.

Prendas de papel

La experimentación no paraba y parecía que los materiales no eran una limitante para el diseñador que sorprendió a la industria usando un material que no se había pensado debido a su fragilidad como lo es el papel, que se usó para sus creaciones, como lo fue un vestido plisado sujetado por dos tirantes. La idea podría sonar absurda entonces debido a que se trataba de algo desechable.

El espacio en un traje

Fue en 1968 que la cantante Françoise Hardy lució un diseño Paco Rabanne en el cabaret Savoy de Londres, el cual era un mono con cremallera hecho en cota de malla, un material que se usaba para hacer armaduras.

Se trataba de 2 mil eslabones unidos por tenazas y un soplete que ayudó a la moda futurista y espacial de esos años, algo que podemos ver hoy en día, sin embargo ese mono pesaba cerca de 16 kilogramos, por lo que la cantante tardaba una hora en ponérselo.

Paco Rabanne presente en la cultura pop con sus aportaciones. Foto: Getty Images

El plástico como materia prima

Sin duda otro material muy usado por el español fue el plástico, específicamente el PVC que fue un material con el que trabajó y experimentó para su vestido “Giffo” que llegó después de tres años de investigación.

Para hacer este vestido trabajó con la empresa Louis Giffard que se dedicaba a fabricar materiales sintéticos; el vestido cobraba forma tras pulverizar PVC y darle forma a través de un molde creado para esto, sin embargo se trató de un prototipo que no se pudo comercializar debido a los altos costos de su producción.

Moda en el cine

También incursionó en la moda para el cine de esa época, en películas como Barbarella, en la que Jane Fonda se mostraba con un vestuario futurista, pero que evocaba a lo medieval por los detalles metálicos y un nuevo uso del plástico. De igual manera vistió a Audrey Hepburn para la cinta Dos en la carretera.

Con el paso de los años Paco Rabanne experimentó con el nylon y el nácar, pero en 1999 anunció su retiro de la alta costura, pero sus vestidos se podían seguir viendo en los anuncios de sus fragancias o en exposiciones dedicadas a entender más del Metalúrgico de la moda a través de sus creaciones.