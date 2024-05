La historia de “El Gallinazo”: el famoso baile de Paco Stanley y Mario Bezares

La mancuerna de Paco Stanley y Mario Bezares en la TV mexicana también es recordada por su famoso baile “El Gallinazo”, una disparada coreografía en la que el llamado ‘Mayito’ terminaba en el suelo.

El baile fue tan popular en los 90 que se bailaba en las fiestas, tal y como alguna vez se lo contaron a Mario Bezares. Por si fuera poco, a “El Gallinazo” también lo envuelve una polémica porque en una transmisión en vivo, al compañero de Stanley se le salió una bolsita blanca del saco mientras realizaba sus intrépidos pasos.

Como muchos recordarán, uno de los momentos divertidos entre Paco Stanley y Mario Bezares era verlos bailar “El Gallinazo”.

Paco, sólo tenía que gritar “gallinazo” para que el estudio del programa “Pácatelas” se convirtiera en una fiesta y Mario Bezares se adueñara de la pista, recorriera el espacio de un lado a otro moviendo las manos como si fuera una gallina y terminar en el piso haciendo con su cuerpo una especie de ola.

En uno de sus bailes, a Mario Bezares se le salió una bolsita blanca:

Los pasos de “El Gallinazo” son:

Sobre cómo nació el baile, Mario Bezares contó en una entrevista con Yordi Rosado que surgió de la improvisación.

“Nos íbamos a corte comercial con esa música y yo me ponía a hacer como estupideces, me aventaba y se empezaba a reír Paco. Me decía: ‘eres un idiota'”

El conductor y actor agregó en otra entrevista, ahora en “El minuto que cambió mi destino”, que esta ocurrencia hacía reír mucho a Stanley.

“La empieza a poner para cortes comerciales y yo la empiezo a bailar como loco. Me aventaba al piso, me revolcaba y hacía todo un drama. Entonces empiezo a hacer reír a Paco y me decía, ‘es que eres un baboso, no puede ser'”

Mario Bezares