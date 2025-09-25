Padre de Bobby Pulido sufre accidente y se fractura cinco costillas: el cantante pide oraciones a sus fans

GENERANDO AUDIO...

Padre de Bobby Pulido sufre grave accidente. Foto: Getty Images

El mundo de la música tejana atraviesa momentos de preocupación tras el aparatoso accidente de Roberto “El Primo” Pulido, pionero del género y padre del cantante Bobby Pulido.

El músico de 74 años fue hospitalizado de emergencia luego de sufrir una caída que le provocó múltiples fracturas, situación que generó una ola de solidaridad en redes sociales.

El accidente de Roberto Pulido

La tarde del 24 de septiembre, Bobby Pulido compartió la noticia con sus seguidores a través de una publicación en Instagram. Según relató, su padre intentaba subir a su camioneta cuando dio un mal paso y cayó al suelo, lo que derivó en la fractura de cinco costillas.

“Mi padre se cayó mientras se metía en su camioneta. Rompió 5 costillas. Está sufriendo mucho, pero estable, gracias a Dios”, escribió el intérprete de “Desvelado” junto a una fotografía que mostraba a su padre en recuperación.

El accidente fue inesperado y encendió las alarmas entre familiares, amigos y admiradores, aunque los médicos reportaron que el estado de salud del músico es estable, el dolor por las fracturas es intenso y se requiere reposo absoluto bajo supervisión especializada para garantizar su recuperación.

Impacto en la agenda musical

La situación obligó a realizar ajustes en la gira “Por la puerta grande”, con la que Roberto Pulido se encontraba activo en Estados Unidos junto a su hijo. Bobby confirmó que su padre no podrá acompañarlo en la próxima presentación en Fort Myers, Florida, aunque aclaró que no habrá cancelaciones, pues él subirá en solitario a los escenarios para cumplir con los compromisos pactados.

“No podrá actuar conmigo este fin de semana. Gracias por sus oraciones”, agregó el cantante en redes sociales.

El llamado generó una respuesta inmediata, colegas del medio artístico se sumaron a los mensajes de aliento, entre ellos Ana Brenda Contreras, “El Flaco” Elizalde, Peewee y Rey Grupero, quienes enviaron palabras de apoyo a través de los comentarios de la publicación.

¿Quién es Roberto “El Primo” Pulido?

José Roberto Pulido, conocido artísticamente como “El Primo”, nació el 1 de marzo de 1950 en Edinburg, Texas. Desde muy joven mostró interés por la música, influenciado por su familia y la agrupación de su tío Leonel Pulido.

A los 15 años ya se presentaba con “Los Hermanos Layton” y más tarde cursó estudios de música en la Universidad Panamericana, donde se formó académicamente antes de dedicarse de lleno a su carrera artística.

Fundó la agrupación “Los Clásicos”, con la que marcó un parteaguas en la música tejana al innovar en los años setenta con la incorporación del saxofón y el acordeón al conjunto tradicional. Este estilo más moderno lo llevó a conquistar un público más amplio y a ser considerado un referente del género.

A lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples reconocimientos, incluidos Premios de la Música Tejana como Vocalista Masculino del Año en 1981 y 1985. En 1989 firmó con EMI Latin, sello que lo catapultó a la escena internacional. Su disco “Te Vi Partir” (1994) logró posicionarse en listas de Billboard y consolidó su carrera.

Legado familiar y unión con Bobby Pulido

Más allá de su éxito personal, Roberto Pulido ha sido pieza clave en la carrera de su hijo Bobby, ambos han compartido escenarios y grabaciones, como el tema “Contigo”, considerado un parteaguas en la trayectoria del intérprete de “Desvelado”.

Recientemente, ambos celebraban juntos su vínculo artístico con la gira “Por la puerta grande”, que ahora no tendrá a Roberto Pulido.