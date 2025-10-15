Padres de Fede Dorcaz rompen en llanto, exigen justicia tras asesinato de su hijo

GENERANDO AUDIO...

Padres de Fede Dorcaz rompen en llanto y exigen justicia. Foto: Getty Images

Los padres del cantante y modelo argentino Fede Dorcaz hablaron por primera vez tras la trágica muerte de su hijo en México, entre lágrimas, pidieron justicia y que se limpie la memoria del joven artista, quien fue asesinado el pasado 9 de octubre en la Ciudad de México.

El caso ha generado una profunda conmoción tanto en su país natal como en el medio artístico mexicano, donde Fede estaba a punto de debutar en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”, del programa “Hoy” de Televisa.

Los padres de Fede, que viajaron desde Mallorca, España, ofrecieron un breve encuentro con la prensa a su llegada al país para reclamar el cuerpo de su hijo.

Walter, el padre del cantante, visiblemente afectado y con lágrimas de dolor, pidió que se honre la memoria de su hijo.

“Que su nombre llegue a lo más alto, y si no llegó antes a ser una estrella fue porque nunca aceptó ninguna propuesta indecente. Entonces dejen su nombre bien limpio, quiero que se encarguen de eso, se los pido por favor. Era un luchador, era sano… se merecía todo. Justicia, por favor. Gracias a todos por el apoyo”, dijo entre sollozos.

Por su parte, la madre de Fede, Maria Eugenia también exigió que las autoridades mexicanas esclarezcan el caso y castiguen a los responsables del crimen y además dijo que el argentino era “un hijo maravilloso”, del que no puede decir nada malo. “Fede era maravilloso, era un ser increíble”, dijo la señora.

@programa_hoy María Eugenia, mamá de Fede, da sus primeras declaraciones. Estamos con ustedes. ♬ sonido original – HOY

En el funeral de Fede, su novia, la influencer, Mariana Ávila no pudo contener las lágrimas al despedir a su pareja, frente a los medios de comunicación habló conmovida sobre el legado del joven y las versiones falsas que han surgido.

La creadora de contenido dijo que Fede trabajaba cada día para abrirse paso en la música y tener el reconocimiento del público por su talento.

“Trabajó todos los días con las uñas para que su música fuera escuchada, para ser el número uno, para ser reconocido por su esfuerzo y no por cosas malas…”.

Además negó que su pareja estuviera en malos pasos, como se especulaba en redes sociales.

“Porque él jamás en la vida, nunca, nunca, nunca… y quiero dejarles muy en claro porque hay mucha gente inventando cosas […] Fede jamás en la vida, ni siquiera por un minuto de su existencia, se planteó meterse en malos pasos”, dijo.

La actriz también dijo que tanto ella como su pareja, defendieron su integridad personal y profesional, incluso en momentos complicados.

“Él decía, ‘Yo prefiero morirme de hambre antes de que mi imagen esté manchada, antes de que digan cosas que no son de mí, antes de crearme un OnlyFans’, antes de cualquier cosa que sea que no lo representaba”, dijo Mariana Ávila, visiblemente conmovida.

Al final le dedicó unas palabras de amor, recordándolo como un hombre bondadoso y comprometido con quienes lo rodeaban.

“Él era un ángel, no hay nada malo que puedan decir de él porque era un buen hijo, un buen novio… era mi mejor amigo, mi compañero… era el amor de mi vida”, concluyó.

Fede Dorcaz, actor y cantante de 29 años, fue asesinado en la Ciudad de México por un “acto de violencia” en Periférico, según un comunicado de prensa de la oficina Gus Rincón.

“Tristemente, la noche del octubre del 9, Fede fue víctima de un acto de violencia que le arrebató la vida”, destaca el documento.

La noticia también fue confirmada por el matutino “Hoy”, donde los conductores lamentaron la triste noticia y le dieron el pésame a su familia y a su novia Mariana Ávila, con quien iba a participar en el programa.

El comunicado lamentó el asesinato de Fede Dorcaz, asegurando que fue “víctima de un acto de violencia que le arrebató la vida”, y lamentaron la inseguridad que se vive en el país.

La noche del jueves 9 de octubre, se informó sobre la muerte de una persona sobre Anillo Periférico en las inmediaciones de la colonia Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidalgo; el joven argentino viajaba en una camioneta blanca.

El joven de 29 años, de origen argentino-italiano, se había ganado el cariño del público y de sus compañeros por su carisma y entusiasmo, en “Hoy” ya se había presentado como nuevo participante del concurso de baile junto a su novia, la influencer Mariana Ávila, quien también ha exigido justicia y defendido la memoria del artista.

El matutino de Televisa dedicó un emotivo mensaje a Fede Dorcaz tras confirmarse su fallecimiento:

“La familia de Hoy lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz, Fede Dorcaz”.

Aunque no alcanzó a debutar en la pista de baile, quienes compartieron con él en los ensayos lo describieron como una “inyección de energía” y un joven con una enorme pasión por la música y la televisión.