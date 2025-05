GENERANDO AUDIO...

Octavio Ocaña murió en octubre de 2021. Foto: Getty

A cuatro años de la muerte de Octavio Ocaña, actor conocido por la serie “Vecinos”, se confirmó la separación de sus padres, Octavio Pérez y Ana Lucía Ocaña. La familia atraviesa una nueva etapa compleja tras haber luchado por obtener justicia por el fallecimiento del joven actor.

Padres de Octavio Ocaña se separan

Octavio Ocaña falleció a los 22 años durante un accidente automovilístico, en medio de una persecución policial en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Las autoridades determinaron que murió por un disparo que él mismo se propinó accidentalmente. Dos policías fueron imputados por uso excesivo de la fuerza en la persecución.

Ana Lucía Ocaña revela detalles sobre su separación

La señora Ana Lucía compartió públicamente que decidió separarse tras una prolongada crisis matrimonial. A través de redes sociales escribió:

“Hoy comienza una nueva etapa en mi vida. Durante 34 años me convencí de que lo que empieza no debe terminarse”.

En entrevista con el canal de YouTube de Mich Rubalcava, Ana Lucía explicó que luchó por mantener su matrimonio, pero decidió concluirlo ante la falta de cambios en su pareja:

“Luché más de un año por mi matrimonio. El señor me daba vueltas, me decía que esperara, me tenía con esperanzas, pero esperanzas falsas. Yo sufrí mucho. Te puedo decir que el señor se fue por las tortillas y ya no regresó. Yo le hablaba y me decía que estaba viviendo con un amigo, que estaba solo. Para creerme ese cuento, pues no”

La madre del actor relató las dificultades que enfrenta ahora como mujer económicamente dependiente:

“El señor me dijo que mi lugar era en el hogar, que él era el proveedor. Ahora, al ser una mujer dependiente, (buscar sustento) me está costando mucho trabajo. El señor se bajó del barco, me dejó arriba del barco y es estar detrás de él para mi mantenimiento”

Familia Ocaña atraviesa una nueva crisis

Ana Lucía también señaló que su esposo ha cambiado, que ahora se comporta de forma más agresiva y que la comunicación con él es difícil. Agregó que él envía dinero de forma esporádica y que mantiene una relación con otra persona: se trataría de la mujer que colaboraba con ellos en las labores domésticas.

Durante la misma entrevista, la hermana del actor, Bertha Ocaña, confirmó que la familia ya enfrentaba una situación difícil desde hace tiempo y mostró su respaldo a su madre.

“Fracturado”, fue la palabra que utilizó para describir el estado de su núcleo familiar. También afirmó que ha presenciado comportamientos agresivos de su padre.

