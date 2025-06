Pandora y Flans llegan a la Arena CDMX; no saben si les darán la visa

Flans y Pandora volverán a la Arena Ciudad de México el próximo 4 de julio, con una nueva fecha del exitoso + Inesperado Tour, una gira que ya suma casi 200 conciertos y sigue ganándose el corazón del público.

Aunque planean llevar su música a Estados Unidos en 2026, el trámite de sus visas podría poner en pausa esos planes, confesaron las artistas en entrevista con Unotv.com.

Aunque ya hay fechas programadas para 2026 en varias ciudades de EE.UU., la gira internacional está en pausa debido a un tema migratorio. Ilse, integrante de Flans, bromeó sobre ello:

“Oye, entonces no es personal, a mí no me dieron mi visa… ¡Es broma! La verdad no sé en qué estatus esté”, aclaró entre risas.