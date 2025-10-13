GENERANDO AUDIO...

Concierto de El Tri pausado en el Auditorio Nacional. Foto: cortesía

Lo que prometía ser una noche inolvidable de rock sinfónico terminó con un susto para los fans de El Tri, luego de que una de las pantallas del escenario colapsara parcialmente durante el concierto de la banda en el Auditorio Nacional.

El incidente ocurrió la noche del domingo 12 de octubre, justo cuando Alex Lora y su grupo interpretaban “Perro negro y callejero”, la primera canción del espectáculo. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la pantalla lateral derecha comenzó a inclinarse peligrosamente hasta desplomarse parcialmente sobre el escenario.

El público de El Tri, que llenó el recinto de Paseo de la Reforma, reaccionó con gritos y abucheos ante la situación, mientras el equipo técnico suspendía la presentación para evaluar los daños y garantizar la seguridad.

Aunque el incidente provocó momentos de tensión, no se reportaron personas lesionadas, ni entre los músicos ni entre los asistentes. Tras una pausa de alrededor de 30 minutos, el concierto se reanudó sin contratiempos.

Fiel a su estilo, Alex Lora tomó lo ocurrido con humor y bromeó con el público, agradeciendo el apoyo de los fans que permanecieron en sus lugares.

En un comunicado, la banda informó que la pantalla colapsó debido a que se desprendió una de las cadenas que la sostenía una de las pantallas.

El show formó parte de la serie de conciertos sinfónicos con los que El Tri celebra más de cinco décadas de trayectoria, consolidándose como una de las agrupaciones más importantes del rock mexicano.