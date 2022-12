¿Está en un hospital psiquiátrico?  Pao Poulain, cuñada de Yuya, denuncia en redes haber sido golpeada

Pao Poulain dijo haber sido golpeada e internada en un hospital. Foto: Shutterstock

La cuñada de Yuya vuelve a estar otra vez en el ojo del huracán ¿la razón? Un abuso del que relata haber sido víctima. La influencer Pao Poulain, que cuenta con más de 500 mil seguidores en Instagram, alarmó a sus fans tras subir varias historias en las que denunció haber sido retenida a la fuerza en un hospital psiquiátrico, además de ser golpeada por policías.

Pao Poulain compartió historias en redes sociales

A través de redes sociales, la joven de 29 años compartió historias en las que aparece con un ojo morado, luego de que elementos de seguridad presuntamente la golpearan al trasladarla en una ambulancia de Zacatepec (Morelos) a la Ciudad de México.

“Estoy encerrada en un hospital en contra de mi voluntad, ni por alta voluntaria me dejan ir. Tengo la garganta irritada porque venía gritando, me trajeron contra mi voluntad y me golpearon tan fuerte que quedé con visión borrosa de todos los golpes”, dijo la youtuber en una historia.

Ver más La influencer Pao Poulain denunció haber sido golpeada e internada en un hospital psiquiátrico 😯 pic.twitter.com/CBaLT87e6J — Edwin Meza 🐷 (@Edjmeza28) December 13, 2022

La esposa de Sergio Castrejón, hermano de Yuya, aseguró que no perdonará a quienes le hicieron daño.

Luego de esto, han surgido distintas teorías sobre la salud mental de la influencer, pues muchos afirman que fue internada en un hospital psiquiátrico por su propia familia.

Por su parte, Sergio Castrejón, también conocido como “Fichis”, compartió un video en el que pidió comprensión y afirmó que se mantendrán alejados de las redes sociales hasta nuevo aviso.