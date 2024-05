“Voy a decir lo que debí haber dicho”: Paola Durante adelanta que romperá el silencio por caso Paco Stanley

Paola Durante dice que romperá el silencio por caso Paco Stanley. Foto: Cuartoscuro

Paola Durante adelantó que romperá el silencio sobre el homicidio de Paco Stanley en 1999, luego del estreno de una serie que retoma el mediático caso del homicidio del presentador de televisión.

A través de un video, publicado en su recién abierto canal de YouTube, la famosa, que era edecán del programa de Paco Stanley, dijo que desmentirá lo que en los capítulos alejen de la realidad.

“Veré la serie y haré lo nunca he hecho: haré mis comentarios. Si van a revivir lo que pasó hace 25 años, por este canal, yo también voy a decir lo que debí haber dicho hace 25 años. Esta vez no me voy a quedar callada… Desmentiré lo que deba, confirmaré lo que sepa”

También crítica la manera en la que reflejan su manera de hablar en aquellos años cuando formaba parte del programa de Stanley. Paola Durante afirmó que tiene derecho de réplica, por lo que se valdrá de la gigante plataforma de videos para responder.

“Durante años he querido alejarme de los reflectores y no es la primera vez que lo digo: he sentido más miedo que seguridad teniéndolos conmigo. Esta vez yo vengo a buscarlos. Oigan, mínimo, si van a hablar de mi vida, tengo derecho de réplica a la gente que sí le interesa mi opinión”

Asimismo, destacó que ya no soportará señalamientos, como lo ha hecho durante 25 años.

“Mi postura durante 25 años ha sido la de soportar, pero hasta cuando se cansa una de soportar. Como experta en superar traiciones, divorcios, odios, corajes, ahora tengo la certeza de conocer la respuesta. Una soporta hasta que se libera de sus prisiones y me refiero también a las conductuales, esas que no te dejan avanzar aún teniendo la oportunidad de elegir el camino”

Paola Durante y su relación con el caso de Paco Stanley

Luego del homicidio de Paco Stanley, el 7 de junio de 1999, Paola Durante, junto con Mario Bezares y otros personajes, estuvieron detenidos, supuestamente relacionados con la muerte del querido conductor.

En entrevista con Yordi Rosado, Durante recordó cómo fue el proceso que la llevó a estar dos años en prisión acusada de haber “puesto” a Paco Stanley. La también modelo reveló que fue trasladada al reclusorio, en donde fue identificada como parte de los responsables del homicidio de Paco Stanley.

“Yo los veía desesperados, como ‘tenemos que hacer que caiga’… Me querían llevar a un reclusorio, que porque una persona me había reconocido… En ese tiempo, yo me enteré de que, cuando me tenían ahí, él (Cholo) estaba atrás de ese espejo, y dijo: ‘ella fue’. Hasta que un día llegó y estaban Jorge y José Luis, que eran los choferes de Paco y de Mario. Me sientan y yo toda tonta digo ‘tengo hambre’. En eso, que estoy sentada, veo llegar al famoso Cholo; me le quedo viendo, porque nunca había visto una persona así, y cuando estaba declarando, me dicen: ‘¿sabías que él te reconoció? Qué tú pusiste a Paco’”.