Paola Durante confirma que sufrió acoso por parte de Paco Stanley

Paola Durante se quitó el uniforme de la prisión para vestirse de blanco, al grito de: “¡Por fin soy libre!“, libre de contar su historia justo cuando se transmite la serie “¿Quién lo mató?” en Prime Video. Entre sus denuncias y reclamos, reiteró que sufrió acoso por parte de Paco Stanley.

En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, Paola Durante confirmó lo que ya había adelantado en su podcast: se sintió acosada por el comediante y conductor Paco Stanley.

“Sí, estaba chava. Me sentí acosada, la verdad es que a veces no me acuerdo de las cosas que pasaban (…) hay muchas cosas que las tengo bloqueadas”.

Paola Durante