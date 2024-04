“Nunca hubo algo entre Mario y yo”: Paola Durante considera demandar a serie de Paco Stanley

Paola Durante ya reaccionó a la interpretación de Belinda en la serie de Paco Stanley donde la estrella de “Cómplices al rescate” la interpreta. Al ver los avances de la producción, la exedecan notó que se altera la historia mostrando un supuesto romance que habría mantenido con Mario Bezarez que ella asegura nunca existió, y a partir de este detalle piensa emprender una demanda.

Al igual que Mario Bezarez y Jorge Gil, Paola Durante era una de las colaboradoras de Paco Stanley cuando el conductor de televisión fue asesinado en 1999 en la Ciudad de México.

Paola Durante vio información falsa sobre su historia en el avance de la serie “¿Quién lo mató?” y en su defensa aclaró que no existió un romance entre Mario Bezares y ella tal como se muestra en las imágenes donde Belinda y Luis Gerardo Méndez (quienes los interpretan) se besan.

La modelo negó en el programa “” que lo anterior sea verdad y habló de sus planes de demandar a la serie.

En un encuentro con medios de comunicación, en el aeropuerto de la Ciudad de México, dijo ante las cámaras de “Venga la alegría” que se asesora con sus abogados para proceder legalmente.

“Yo no entiendo, hace 24 años fabricaron una historia, después de 24 años quieren fabricar otra. No les bastó con el daño que nos hicieron, todo lo que sufrimos, todo lo que pasó con mi mamá, mi hija… Me están desprestigiando, esto no se puede quedar así”

Paola Durante