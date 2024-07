“Me abrazó”: Paola Durante revela encuentro con Paul Stanley

Paola Durante se encontró con Paul Stanley. Foto: Cuartoscuro

Paola Durante reveló que, contrario a lo que se rumora, ya se reencontró con Paul Stanley, hijo del fallecido conductor Paco Stanley. La famosa, que abandonó “La casa de los famosos México”, reveló que el presentador le dio un abrazo.

“Paul me abrazó. Me dio un abrazo como nunca me lo había dado y me dijo ‘estás mejor aquí afuera y vas a estar bien’”

En entrevista con el programa radiofónico “De todo para la mujer”, Durante, acusada de participar en el homicidio de Paco Stanley, consideró que el hijo del conductor no tiene nada su contra

“Yo no creo que Paul tenga nada en contra de nosotros”

Aunque Paola Durante no dio más detalles de su encuentro con el hijo de Paco Stanley, en ocasiones previas ya había hecho público su deseo de encontrarse con el conductor.

En entrevista con Jorge “Burro” Van Rankin, Paola confesó que lo único que le faltaba era un encuentro con el hijo del presentador, cuya muerte la llevó a estar presa, y, finalmente, ser exonerada.

“Toda la vida he querido hablar con Paul porque es lo único que me falta. Le diría que yo no hice nada, que fue una injusticia… Yo no hice nada malo”

De acuerdo con esa entrevista a Van Rankin, Paola Durante aseguró que tanto ella como Paul Stanley vivieron “una gran injusticia”.

“Yo no maté a su papá, a mí me mataron a mi mamá porque sufrió mucho. Los dos vivimos una gran injusticia, los dos estábamos chavos”

La relación entre Paola Durante y Paul Stanley se ha mantenido en el ojo del huracán, principalmente, después de que la famosa, junto a Mario Bezares, revelaron su deseo de hacer una serie contando su verdad sobre el homicidio de Paco Stanley.