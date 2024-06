Paola Nuñez supera los “nervios” de trabajar con Will Smith: “Cambiaba todos los diálogos”

Los “nervios” de trabajar con Will Smith y Martin Lawrence quedaron atrás para Paola Nuñez, la mexicana, que nuevamente comparte créditos con los actores de Hollywood en “Bad Boys” reveló, que hace cuatro años, cuando hizo la primera cinta con ellos, sentía que tenía muchas cosas por probar y estaba nerviosa todo el tiempo.

La actriz habló en exclusiva para Unotv.com sobre lo mucho que disfrutó hacer “Bad Boys: Hasta la muerte”.

“Cuando yo hice la anterior, estaba nerviosa en general, sentí que tenía algo que probar como actriz y siempre estaba nerviosa antes de hacer las escenas, además me cambiaban los diálogos y pues yo estaba trabajando en un idioma que no es el mío”, dijo Paola.

Paola Nuñez reveló, que Will Smith es una persona que suele cambiar los diálogos de las cintas y por ello, las escenas están en constante movimiento hasta que llegas al set.

“Yo soy más estructurada, me aprendo todo de memoria y no me gusta que me cambien las cosas entonces eso me ponía a mí muy nerviosa”.

Paola Nuñez