Paola Rojas es de las periodistas más famosas en México. Foto: Cuartoscuro

Tras ausentarse de su programa, Paola Rojas reveló que dio positivo a COVID-19, una enfermedad que sigue presente luego de convertirse en pandemia. ¿Cómo se encuentra de salud la periodista? En Unotv.com te lo compartimos.

Paola Rojas da positivo a COVID-19

En su cuenta de Instagram, la exconductora de “Neta Divinas” se mostró feliz de volver a conectarse con sus seguidores, ya que tuvo que hacer una pausa en redes sociales y TV.

“Me da un gusto inmenso poder saludarlos, ya que anhelaba conectarme nuevamente con ustedes. Los extraño muchísimo. Hace varios días que no hago lives y no nos hemos visto tampoco en televisión”, dijo Paola Rojas.

La titular del programa “De pisa y corre” afirmó que no se ausentó del noticiero por irse de vacaciones, sino porque dio positivo a COVID-19.

“Ya muchos me escribieron, preocupados por mi salud. No estoy de vacaciones, tengo COVID-19. No tenía un diagnostico correcto”, señaló la comunicadora.

¿Cómo se encuentra de salud la periodista?

Paola Rojas afirmó que, a pesar de las molestias, ya se encuentra mejor. Sin embargo, por recomendación de los doctores, con quienes se siente agradecida, debe realizarse una prueba antes de volver al programa “De pisa y corre”.

“Por fortuna, como pueden ver y escuchar, ya estoy mucho mejor. Me dieron el tratamiento correcto. Estoy muy agradecida con mis médicos”, expresó la conductora.

La periodista confesó que los síntomas se hicieron presentes durante la marcha del 8M en la Ciudad de México, por lo que ya no pudo continuar.

“El sábado, en la marcha del Día Internacional de la Mujer, ya me sentí como muy cansada (…) con molestia en la garganta, resfriado. Ni siquiera pude llegar hasta el Zócalo”, afirmó Paola Rojas.

¿Quién es Paola Rojas?

Paola Rojas Hinojosa es una periodista y comunicadora mexicana de 48 años, nacida el 20 de noviembre de 1976 en la Ciudad de México.

La presentadora, quien cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, inició su carrera junto a Ricardo Rocha, quien era el titular del programa “Detrás de la noticia”.

En 2003 condujo la emisión de radio “La Talacha” en W Radio. Al siguiente año se integró con Víctor Trujillo al noticiero “El cristal con que se mira”.

Años después, la periodista se convirtió en titular de “A las tres” y “Al aire con Paola Rojas”, espacios informativos de Televisa en los que realizó coberturas nacionales e internacionales.

La comunicadora no es ajena a los shows de entretenimiento, ya que participado en programas como “Netas Divinas” y “¿Quién es la máscara?”.

Actualmente, además de ser una de las periodistas más reconocidas en México gracias a su carisma y talento, es la imagen principal del noticiero “De pisa y corre”, del cual sustituyó a Nacho Lozano.