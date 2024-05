Paola Rojas reaparece con tratamiento de hidrógeno y confiesa que tuvo infección por estreptococo

Paola Rojas reapareció en redes sociales luego de estar ausente durante varios días; en un video que publicó en su cuenta de Instagram, la periodista explicó qué sucedió con su salud y por qué estaba usando unas mangueras similares a las que se utilizan cuando se suministra oxígeno.

Muchos de los seguidores de Paola Rojas se alarmaron al ver a la comunicadora con las mangueras y ella explicó que se trataba de un tratamiento de hidrógeno molecular con el que se recuperaría más rápido de una enfermedad que le detectaron los médicos.

Paola Rojas enfermó porque se contagió de una bacteria llamada estreptococo y estuvo muchos días sintiéndose mal.

Paola Rojas aseguró que ya se curó y que el tratamiento de hidrógeno molecular serviría para su pronta recuperación.

“Ya me curé, pero quedé como un poco débil, bueno muy. No he podido volver a entrenar y ahí voy, sacando los pendientes y el trabajo, pero muy cansada y entonces me recomendaron este tratamiento”

Dijo Paola Rojas en una transmisión en vivo.