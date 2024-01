Lo más reciente del caso de Paola Suárez y la agresión que recibió de su novio

Paola Suárez llegó a casa de otros amigos golpeada. FOTO: Getty

Paola Suárez, una de las integrantes del grupo conocido como “Las perdidas”, sufrió una agresión, presuntamente, por parte de su novio, luego de anunciar que le había entregado el anillo de compromiso. Y Unotv.com te da todos los detalles.

Todo lo que se sabe de la agresión a Paola, de “Las perdidas”

La agresión a Paola Suárez

La noche del miércoles 10 de enero, se dio a conocer que Paola Suárez se encontraba hospitalizada tras ser agredida físicamente, supuestamente, por su pareja sentimental, quien, horas antes, le había propuesto matrimonio.

Novio de Paola le habría robado sus ahorros

A través de un video, Wendy Guevara, amiga de Paola Suárez, afirmó que la influencer saltó del balcón del segundo piso para tratar de alcanzar, presuntamente, a su pareja sentimental, quien luego de golpearla le habría robado el dinero de sus ahorros.

“Hay unos videos donde Paola se avienta del segundo piso para alcanzar a la persona que llevaba dinero. Mucha gente va a decir ‘¿por qué Paola hizo eso?’, eran sus ahorros. Toma el dinero y deja a Paola encerrada y agarra la moto. Paola se tuvo que aventar del balcón a la caja de su camioneta, ella midió para caer en la camioneta”.

De acuerdo con Wendy, exintegrante de “La casa de los famosos México”, la cantante sí habría recuperado el dinero.

“El dinero sí lo recuperó y Paola caminó descalza toda golpeada”.

En riego de perder el ojo

Producto de la agresión, Paola Suárez presentaba diversos golpes en la cara que, según explicaron las amigas de la famosa, podrían causar que pierda el ojo.

“Ella necesita que, cuando se desinflame el ojo, porque tiene un hematoma, checarle a ver si no le dañó la córnea o algo”.

Paola denuncia a su presunto agresor

Paolita, como también es conocida la famosa, informó que había presentado la denuncia contra su pareja sentimental luego de haber sido víctima de golpes que la llevaron al hospital.

Novio niega haberle pegado y denuncia amenazas

En medio de las acusaciones en su contra, José de Jesús, el novio de Paola Suárez, negó haber agredido a la famosa. Aseguró que no se encontraba escondido, como se señaló en redes sociales.

A través de un video, el acusado de golpear a la amiga de Wendy Guevara explicó que las lesiones que presentaba la famosa en el rostro había sido a causa de un golpe que tuvo con una lámpara, pues, dijo, los dos estaban bajo el influjo de sustancias ilícitas.

Además, luego de darse a conocer el estado de salud de Paola, tras la presunta agresión, el joven ha recibido amenazas, por lo que dijo que teme por su seguridad. Prometió compartir qué fue lo que pasó y por qué Suárez terminó en el hospital.

Guarura de Paola desmiente que estuviera drogada

Luego de las declaraciones del novio de Paola Suárez, el guardaespaldas de la famosa desmintió esa versión. Aseguró, en una entrevista transmitida por Sale el sol, que se trataba de una persona muy agresiva.

“Ella quería quitárselo, defenderse de que la estaba robando y pues éste empezó a golpearla. Es una persona que se ve muy noble, pero no, es muy agresivo… No (no estaban drogados) ellos estaban en un bar, yo estuve con ellos. No hubo nada de drogas”.