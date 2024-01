¿Verdad o mentira? Paola Suárez revela si su propuesta de matrimonio fue falsa

Paola Suárez llegó a casa de otros amigos golpeada. FOTO: Getty

Paola Suárez, una de las integrantes del grupo de amigas conocidas como las “perdidas”, rompió el silencio sobre su propuesta de matrimonio, luego de que José de Jesús, su presunto prometido, asegurara que todo había sido una farsa, supuestamente orquestada por la famosa para lograr publicidad.

¿Verdad o mentira? Paola Suárez habla de su pedida de mano

En un video, Paola Suárez, quien ingresó al hospital tras ser golpeada, supuestamente, por su pareja sentimental, confesó que el compromiso no la tomó por sorpresa, como fingió en el video que se hizo viral, pues, según dijo, ella ya sabía.

“Ya ven que hay videos donde él me está pidiendo matrimonio y todo el escándalo. Yo ya sabía, comadres. Yo sabía de eso, no fue como ‘ay, me sorprendí’… todo eso que hicimos ahí, eso yo ya lo sabía”.

La amiga de Wendy Guevara, ganadora de “La casa de los famosos México”, afirmó que ella y el supuesto prometido habían tomado la decisión de no hacer público el compromiso y que el video que se grabó fue por el momento de fiesta y por la ingesta de alcohol.

“Él y yo ya sabíamos, pero no lo habíamos hecho público, entonces ese día, por andar tomando y en la fiesta, hicimos público que supuestamente nos íbamos a casar.”

La mujer trans afirmó que, en ese momento, que fue captado en video y viralizado en redes sociales, se puso fecha del supuesto enlace nupcial y reiteró que, según, ella ya había dado el sí con anterioridad.

“No teníamos fecha, según ese día pusimos fecha. Todos mis amigos estaban bien emocionados, que ‘yo quiero ser dama de honor, madrina de esto’… yo ya sabía, ya me había comprometido con él, pero no lo habíamos hecho público”.

Paola Suárez habría planeado la supuesta pedida de mano

Luego de que se le acusara de haber golpeado a Paola, José de Jesús negó ser el responsable y, según dijo, los dos estaban bajo los efectos de sustancias ilegales; además, reveló que habría sido Suárez quien planeó el video del supuesto compromiso con la intención de hacer publicidad.

“Estábamos bien en el bar, estábamos bien. De hecho, esa propuesta era falsa. Ella me dijo que yo llegara con el anillo… Era una broma, pues, que ella me había dicho que yo hiciera, como para hacer publicidad, porque de hecho a mí no me gusta salir en cámara”, dijo el presunto prometido en una entrevista transmitida en el programa “De primera mano”.