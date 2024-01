“Duele el corazón”: Paola Suárez revela que ya había sido víctima de violencia con otros ex

Paola Suárez llegó a casa de otros amigos golpeada. FOTO: Getty

Además de aclarar si la propuesta de matrimonio que recibió fue real o falsa, Paola Suárez señaló que la reciente agresión de su novio no ha sido el único episodio de violencia en su vida, pues pasó por lo mismo en otras relaciones.

Paola Suárez ha hecho varios pronunciamientos desde que dejó el hospital. Fue internada porque su novio Jesús la golpeó y al hablar sobre las lesiones que tiene, comentó que más allá de la agresión física, le duele “el golpe en el corazón”.

Paola Suárez revela que fue víctima de violencia en otras ocasiones

Tras la agresión, la amiga de Wendy Guevara ha manifestado que es importante levantar la voz ante abusos de este tipo. En una entrevista reciente con el programa “Hoy” se sinceró y compartió que ha sido víctima de violencia en otras ocasiones.

“Con esta pareja que tuve, fue la tercera. Pero anteriormente, yo ya lo había pasado y entonces como quien dice ‘yo ya estoy curtida’, decía mi abuelita”

Paola Suárez

La influencer agregó que está más afectada en lo emocional que de los golpes en su rostro.

“Lo que más me duele es el golpe en el corazón”

Paola Suárez

Su confesión surge poco después de que mediante un video invitara a las mujeres a no quedarse calladas.

“Y si yo lo puedo hacer un poco más viral, de que alcen la voz, que no se dejen maltratar, que no se dejen humillar, que no se dejen golpear, que no se dejen gritar, de que ‘mándame tu ubicación’, ‘¿dónde estás?’, ‘¿con quién estás?’, ‘voy por ti’… Todo este tipo de cosas, comadres, ya es como un acoso hacia una persona”

Paola Suárez

En cuanto a sus sentimientos, Paolita dijo en una transmisión en vivo que aún quiere a su novio.

“Me siento mal porque yo a esa persona la quería mucho, yo la quiero. No me escuchan mis amigas, si no ya me estuvieran regañando, pero el amor no se termina de un día para otro”

Paola Suárez

Además de lo anterior, señaló que antes de que Jesús la agrediera, él ya presentaba comportamientos agresivos.