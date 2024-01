“Para hacer publicidad”: Propuesta de matrimonio fue falsa; Paola Suárez la habría planeado, dice su novio

Paola Suárez llegó a casa de otros amigos golpeada. FOTO: Getty

La polémica alrededor de Paola Suárez no termina, pues, luego de que se diera a conocer su ingreso al hospital por la presunta golpiza que recibió por parte de su novio, tras una propuesta de matrimonio, José de Jesús Castro Gómez, la pareja sentimental de la famosa, aseguró que la entrega del anillo de compromiso fue una farsa, ideada por quien es amiga de Wendy Guevara.

En un video trasmitido durante el programa “De primera mano”, el novio de la famosa afirmó que él le dio el presunto anillo de compromiso por las indicaciones de Paola Suárez

“Estábamos bien en el bar, estábamos bien. De hecho, esa propuesta era falsa. Ella me dijo que yo llegara con el anillo”.

En las declaraciones del joven, que asegura no golpeó a Paola Suárez, destacó que el supuesto compromiso fue una broma y acusó a la influencer de hacerla para crear publicidad.

“Era una broma, pues, que ella me había dicho que yo hiciera, como para hacer publicidad, porque de hecho a mí no me gusta salir en cámara”.

[Te puede interesar: Lo más reciente del caso de Paola Suárez y la agresión que recibió de su novio]

De acuerdo con el novio de la Paola Suárez, al que denunció por, presuntamente, haberla agredido, el anillo se lo entregó la famosa; además, le dio instrucciones de lo que tenía que hacer para que se hiciera pasar como un compromiso de matrimonio.

“Esa vez me dijo que ella traía un anillo y me dijo que me fuera para allá, que iban a estar grabando y que cuando yo regresara me le hincara y le dijera que, si se quería casar conmigo, pero nada más una broma que ella me dijo que yo hiciera”.

De acuerdo con lo dado a conocer en el programa, José de Jesús llegó al bar, en donde estuvo conviviendo con la famosa, porque fue la propia Paola Suárez quien le pidió que estuviera presente.

Luego de las declaraciones del joven, que ha ofrecido disculpas a Paola Suárez, ni la famosa ni sus amigas se han pronunciado sobre si, en realidad, la entrega del anillo de compromiso se trató de una broma.