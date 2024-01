“Me siento mal”: Paola Suárez sale del hospital y revela su estado de salud

Paola Suárez llegó a casa de otros amigos golpeada. FOTO: Getty

Paola Suárez fue dada de alta del hospital en donde era tratada tras la golpiza que habría recibido por parte de José de Jesús, su pareja sentimental. A través de un video, la amiga de Wendy Guevara dio detalles de su estado de salud y confesó que le duele que la agresión viniera de parte de una persona por la que siente cariño.

¿Qué dijo Paolita Suárez tras salir del hospital?

La mujer trans informó a sus seguidores que, por los próximos 10 días, tendrá una férula en la nariz, pues la tenía desviada. Mencionó que presenta también mareos producto de los golpes en la cabeza que, dijo, recibió por parte de su pareja.

“Traigo una férula porque me acomodaron la nariz, la traía un poco desviada. Voy a durar 10 días así … Traigo como pura sangre molida. Traigo muchos golpes en la cabeza, me mareo cuando me paro, espero y pase rápido”.

Paola Suárez, quien previo a la golpiza habría recibido anillo de compromiso, confesó que deseaba que todo lo que estaba viviendo fuera un sueño y no la realidad.

“Vean como estoy… pensé que todo esto era un sueño, pero sí, sí está pasando”.

Y aunque su pareja sentimental negó que él hubiera propinado la golpiza a Paola, ella afirmó que, además del dolor físico, también siente pesar porque una persona que quiere la hubiera agredido de esa manera, situación por la que ya presentó una denuncia ante las autoridades.

“Me siento mal, me siento mal que me haya hecho esto una persona que yo quiero o que quería. No sé ya qué pensar, solamente quiero que termine ya porque me siento muy mal”.

En medio de la polémica que comenzó hace unos días, cuando se dio a conocer que Paola Suárez había ingresado al hospital, comenzó a circular un video en donde se ve cómo la mujer trans se lanzó desde el balcón de su casa para perseguir a su novio, pues, presuntamente, también intentaba robarle sus ahorros.