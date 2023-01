Mensaje del Papa Francisco desata revuelo en Twitter por tiradera de Shakira contra Piqué

El Papa Francisco se volvió parte del conflicto, sin querer, entre Shakira y Gerard Piqué tras publicar un mensaje de paz en su cuenta de Twitter en medio de la tiradera de la colombiana contra su expareja. Aunque el tuit del sumo pontífice no tenía nada que ver con dicha canción, los usuarios utilizaron la sección de comentarios para expresar su opinión y colocaron varias bromas relacionadas con el tema.

“Sí, pero es que no sólo cambió un Rolex por un Casio, cambió un Ferrari por un Twingo padre, imagínese”. Bromeó un usuario de Twitter

El mensaje del Papa Francisco que ocuparon usuarios para hablar de Shakira

A las 06:30 horas del jueves 12 de enero, unas horas después de que Shakira y Bizarrap publicaran su polémica colaboración “BZRP Music Session #53”, el Papa Francisco I lanzó un mensaje recordando que el valor humano se sustenta por el trato al “menos considerado de nuestros hermanos”.

“Recordemos siempre que el modo en que tratamos al último y menos considerado entre nuestros hermanos y hermanas revela el valor que reconocemos al ser humano”. Papa Francisco

El sumo pontífice suele publicar mensajes de este tipo a través de sus redes sociales oficiales; sin embargo, el contexto inmediato provocó que se le relacionara con la dedicatoria de Shakira a Gerard Piqué, quien le fuera infiel con la modelo de 22 años, Clara Chía, tras 12 años de relación.

Los seguidores del Papa Francisco, así como los usuarios que simplemente querían defender a la barranquillera, abarrotaron los comentarios de dicha publicación, justificando las acciones de la cantante y reprochando al futbolista de FC Barcelona. Todo a raíz de la canción expuesta en la sesión de BZRP, donde Shakira arremete con el padre de sus hijos y su nueva novia.

“Yo sólo hago música, perdón que te sal-pique“, dice, con esa pausa después de la primera sílaba. Y luego añade: “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena”. BZRP Music Session #53

El intenso debate en los comentarios de Twitter

A pesar de que Jorge Mario Bergoglio, nombre no secular del Papa de la Iglesia Católica, no se refería al caso de Shakira, los internautas ocuparon el tuit para apoyar a la colombiana, muchos de ellos en tono de broma.

“Sí, padre, pero es que él le fue infiel cuando ella dejó de lado su carrera por él y se fue a vivir a Barcelona con él y allá crió a sus hijos. Él le pagó metiendo a su amante a la casa, no sé, no creo que sea justo ante los ojos de Dios”, escribió un usuario de Twitter.

De la misma forma, la publicación del Papa Francisco I se llenó de comentarios de ese tipo. “Padre pero él le fue infiel en la casa donde vivía con sus hijos o “La mermelada, padre, la mermelada!”.

La publicación del sumo pontífice acumuló 15 mil “likes”, casi 500 comentarios y poco más de 3 mil 200 retuits. La mayoría de las reacciones tenían que ver con la polémica de Shakira.

¿Qué dice la tiradera de Shakira?

Esta es la letra del nuevo single de Shakira y Bizarrap:

A tipos como tú, a tipos como tú. Perdón ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te la dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry baby, hace rato que yo debí botar ese gato, una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está para tipos como tú. Para tipos como tú. A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tu. Esto es para que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques. Entendí que no, que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal-pique. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda, te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú. Para tipos como tú. A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tu. Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas, hazme caso. Cero rencor bebé, yo deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo qué te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén, por mi todo bien. Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también.