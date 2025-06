“Papá Soltero”, la serie revive desde la nostalgia al caos moderno

GENERANDO AUDIO...

Mauricio Ochmann se convierte en un “Papá Soltero”. Foto: CLB

Después de tres décadas de que “Papá Soltero” se convirtiera en una serie icónica para la televisión mexicana, ViX revive el concepto con una nueva versión protagonizada por Mauricio Ochmann.

Mauricio enfrentó al reto de dar vida a César, un papá que intenta reorganizar su vida tras una pérdida, mientras navega por las caóticas y entrañables complejidades de criar a tres hijos en la era digital.

“Yo no crecí con la serie, no la vi. Me crié en una granja, con poco acceso a la tele. Apenas recuerdo haber visto alguna imagen”, admitió Ochmann en entrevista para UnoTV.

La conexión de Ochmann con “Papá Soltero” no parte de la nostalgia directa, sino de un enfoque contemporáneo y emocional: “Me pregunté si debía ver la versión original, pero el director fue muy claro: ‘No la veas. Esta es otra historia, otro tono. Tienes libertad para crear tu personaje’.”

¿Qué esperar de esta nueva versión protagonizada por Mauricio Ochmann?

La nueva entrega de “Papá Soltero”, que ya está disponible en ViX, conserva algunos guiños al programa original como la presencia de Pocholo (José Luis Cordero) o el personaje de Gumara, ahora interpretado por la actriz Norma Angélica.

Esta nueva propuesta está diseñada para una audiencia actual, con situaciones que reflejan los desafíos de la paternidad en el siglo XXI: hijos con opiniones propias, redes sociales, ritmos de vida acelerados y la necesidad constante de adaptarse.

“Hay momentos en la vida donde todo se te desordena. Pierdes algo o a alguien, y tienes que resetearte, reorganizarte. Y justo eso le pasa a César”, explicó Ochmann. “Lo bonito es que, aunque hay caos, también hay ternura, humor y mucha humanidad.”

“Papá Soltero” es más que comedia, una historia de duelo y reconexión

La serie equilibra los momentos divertidos con una profunda carga emocional. Ochmann destacó que, a diferencia del programa original, en esta nueva versión el protagonista no tiene miedo de quebrarse emocionalmente, de llorar frente a sus hijos o de mostrarse vulnerable.

“Todos, en algún momento, hemos perdido algo: una mascota, un amigo, un familiar. Esta serie habla de cómo cada integrante de una familia vive su duelo y encuentra su camino. Eso me pareció muy bonito y necesario”, dijo Ochmann.

Mauricio Ochman ha encontrado en la paternidad una escuela de “sanación”

Como padre en la vida real de dos hijas, una de 20 y otra de 7 años, Ochmann también compartió cómo la paternidad ha sido su propia escuela de crecimiento y sanación.

“Mi hija mayor me obligó a madurar muy rápido. Y con la chiquita ya me tocó más maduro, más consciente. Cada hijo es distinto, cada reto también. Lo que me funcionó con una, no me sirve con la otra.”

Y en ese proceso, aseguró, también ha podido rescatar a su niño interior: “Yo no tuve mucha infancia, tuve que crecer muy rápido, con muchas obligaciones. No conocí a mis padres biológicos, viví con ese sentimiento de no pertenencia. Pero al convertirme en papá, y ver a mis hijas vivir su niñez, pude rescatarme y sanar. Gracias a ellas soy el ser humano que soy hoy.”

¿Qué esperar de “Papá Soltero” versión 2025?

La nueva versión de “Papá Soltero” promete una combinación ágil entre comedia, caos cotidiano y una mirada sincera a las emociones humanas. No busca replicar el pasado, sino traer al presente los valores familiares desde una óptica realista, empática y actualizada.

“El público se va a encontrar con la vida misma. Hay risas, claro, pero también lágrimas. Hay días buenos y otros no tanto. Como en cualquier familia”, concluyó Ochmann.

¿Cuántos episodios son de “Papá Soltero?

“Papá Soltero” cuenta con 10 episodios.