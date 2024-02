Paquita la del Barrio habla sobre “Cactus”, la nueva canción de Belinda: “No tiene caso derramar una lágrima”

Belinda volvió a ser el centro de atención tras el lanzamiento de su nueva canción,“Cactus”, la cual habla sobre su relación pasada con Christian Nodal. La polémica no sólo llegó a oídos de los fanáticos, sino también a otras personalidades del mundo del espectáculo, como la cantante Paquita la del Barrio, quien decidió brindarle un consejo de amor a la joven artista:

“No tiene caso derramar una lágrima por alguien. Todo eso me ha tocado vivir y no me queda nada de eso. Así que, ahora, he pensado que no voy a llorar por nadie y ellos que están jóvenes, pues menos”.

Paquita la del Barrio