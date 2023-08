Paquita la del Barrio intercede por Yahritza y su esencia tras comentarios contra México

Paquita la del Barrio pide que perdonen a Yahritzia. Foto: Gettyimages e Instagram

Paquita la del Barrio intercedió por Yahritza y su esencia tras comentarios contra México y pide al público que los perdonen pues “están haciendo su luchita”.

La cantante ofreció una conferencia de prensa en la CDMX para hablar sobre el próximo concierto que ofrecerá en el Auditorio Nacional, al lado de la Sonora Santanera, ahí la intérprete de “Rata de dos patas” fue cuestionada sobre su opinión acerca de la cantante y sus hermanos, esto declaró:

“Todos tenemos problemas y la regamos, lo que pasa es que quisieron hacer un escándalo, yo creo, dijeron vamos a hablar mal de México, son los más pendejos, pero no mis niños, ustedes para adelante nada más, no lo vuelvan a hacer porque ya sería otra cosa”.

Paquita la del Barrio aseguró que “se les pasaron las palabras”, pero que el público debe perdonarlos y no tener algo contra ellos.

“Espero que el público me apoye. Están haciendo su luchita”. Paquita la del Barrio

¿Qué dijeron Yahritza y su esencia de México?

Yahritza y su esencia son unos músicos estadounidenses, de padres mexicanos, que aseguraron que no les gusta la comida de México y mucho menos el ruido de la gran metrópoli.

La vocalista del grupo, Yahritza Martínez, originaria de la región de Yakima en Washington D.C, declaró que lo que no le gustaba de la CDMX era el ruido del tránsito y en específico, el de las torretas de los vehículos oficiales de la policía.

Por su parte, Armando “Mando” Martínez dijo que no le gustaba la comida mexicana; puesto que en Washington “le dan un sabor que sí pica y sabe bueno”.

El otro integrante de la banda, conocido como Jairo, secundó la opinión de su hermano al decir que “soy bien delicado del estómago. Solo como alas de pollo que no tengan chile, no me gusta nada de eso”.

Las críticas llegaron a oídos de la agrupación que, a los pocos días, decidieron hacer una transmisión en vivo a través de sus redes sociales explicando lo sucedido.

Los seguidores de Yahritza y su esencia esperaban una disculpa pública que nunca llegó; pues al contrario, la vocalista dijo que a ella le encantaba México y que la gente “puede decir lo que quiera, y si no lo quieren creer, no lo crean y ya”.

Tiempo después, el vídeo de la transmisión sería borrado de sus plataformas.

Paquita la del Barrio enojada con los jóvenes

Paquita la del Barrio aprovechó el momento ante lo medios de comunicación para compartir su molestia con la sociedad juvenil.

“Las madres damos todo por los chamacos, pero ellos no saben lo que hacen (…), cuando uno los mantiene y ve cómo le hace y se sacrifica por los hijos, a ellos les vale un comino, estoy sentida con la juventud, deben cambiar de parecer”.