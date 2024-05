¿Quién es el “inútil” que rompió el corazón de Paquita la del Barrio?

Paquita se enamoró a los 16 años de un hombre casi 30 años mayor. Foto: Cuartoscuro

Paquita la del Barrio tuvo un gran tropiezo en el amor desde que era muy joven y, aunque no lo ha dicho como tal, quizá su famosa frase “me estás oyendo inútil”, está inspirada en un nombre.

La cantante ha pasado por varios desengaños y el que más la marcó es el que tuvo en su juventud. Aunque en varias entrevistas le han preguntado por qué no buscó la manera de huir de su relación con un hombre casado, de la que nacieron dos de sus hijos, ella asegura que en ese entonces se le cerró el mundo y tuvo que aguantar.

¿Quién es el hombre que rompió el corazón de Paquita la del Barrio?

Los que se han echado un trago con los éxitos de Paquita la del Barrio, ejem… ejem…, “Rata de dos patas” y “Tres veces te engañé”, bien podrían sospechar que sus canciones están dirigidas al sujeto que la engañó, sin embargo, ella sólo se ha limitado a hablar de cómo le fue en el desamor. La intérprete que nació el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz, sabe tanto de un corazón roto, que Ana Bárbara le pide consejos en un dueto que unió sus voces.

Paquita la del Barrio se enamoró de un hombre que tenía 44 años cuando ella tenía 16.

“Cometí el error de meterme con un hombre casado, se me fueron 7 años de vivir con ese señor. Me junté con ese señor, al principio fue a escondidas de mis mamás (su mamá y su tía), después me armé de valor y les hablé claro, que yo andaba con el señor ese” Paquita la del Barrio

En declaraciones recientes, que realizó a Gustavo Adolfo Infante en su programa “El minuto que cambió mi destino”, Paquita compartió cómo se dio cuenta de que el hombre con el que vivía estaba casado.

“Lo peor es que la esposa de él fue a mi pueblo y me di cuenta de que era casado, ahí empezó el infierno para mí: meterte con un hombre casado y no saber. Me embaracé, nació mi hijo y me fui con él” Paquita la del Barrio

Cuando le han preguntado a la cantante por qué no escapó de una realidad así, ella ha explicado que en ese entonces le resultó difícil.

“La vida te va llevando, tuve que aguantar. No tenía familiares en otro lado, me embaracé otra vez. Fue muy rápido, me enamoré de él y no hubo tiempo de investigarlo. Para mí fue un sufrimiento terrible, se le cierra a uno el mundo y ya con hijos peor” Paquita la del Barrio

El hombre del que Paquita se enamoró se llama Miguel Gerardo, él era tesorero del registro civil en donde ella trabajaba como secretaria. Cuando decidió mudarse con su mamá, se llevó a sus dos hijos; se encontró con la novedad de que su hermana cantaba y ahí comenzaron a hacer un dueto.

Cuando Paquita la del Barrio llegó a la Ciudad de México se casó con Alfonso Martínez. De acuerdo con sus relatos, lo de él “fue amor a primera vista” y su historia duró más de 30 años.

Alfonso trabajaba como jefe en un restaurante donde ella era cantante, “iba a echarse sus cervezas” y ahí lo conoció. Con el paso del tiempo se enfrentó a una nueva infidelidad y tras terminar su relación, Paquita decidió no enamorarse de nuevo, se ha dedicado a trabajar y a cuidar a sus hijos.