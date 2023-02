“Me escapé, no sé si del cielo o del infierno”: Paquita la del Barrio reaparece con mensaje

Paquita la del Barrio envió un mensaje a sus seguidores luego de haberse dado a conocer que presentaba complicaciones de salud. Mediante un audio publicado en sus redes sociales, la intérprete de “Rata de dos patas” afirmó que se encuentra bien, y dijo que se escapó del “cielo o del infierno”.

“Soy Paquita la del Barrio… me escapé, no sé si del cielo o del infierno, realmente no les puedo decir. Dios me ha dado permiso de seguir existiendo”.

Paquita la del Barrio.