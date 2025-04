“Dios me dio permiso”: Paquita la del Barrio se hace “presente” para celebrar su cumpleaños 78 con mensaje en redes

GENERANDO AUDIO...

Paquita la del Barrio. Foto: Cuartoscuro

Paquita la del Barrio, quien murió el pasado 17 de febrero de 2025, “mandó” un mensaje este 2 de abril, día en el que estaría cumpliendo 78 años. Con un video compartido en su cuenta de Instagram, en donde se escucha su voz, la cantante de “Rata de dos patas” se hizo “presente”.

¿Qué dice el video de Paquita la del Barrio?

En la grabación se escucha decir a la intérprete que Dios le “ha dado permiso” y agradece a las personas que han estado “pendiente” de ella.

“Amigos, soy Paquita la del Barrio, me da mucho gusto saludarles… Tenemos todo en la villa de Dios, pero ya vieron, me escapé. No sé si del cielo o del infierno, realmente no les puedo decir, pero Dios me ha dado permiso. Les agradezco muchísimo a toda esa gente que ha estado al pendiente de mí, muchas gracias, de veras. No tengo con qué pagarles. Aquí estamos, muchas gracias”.

Además, se escucha a la cantante originaria de Veracruz pedir que la tengan presente con su música.

“No quiero que dejen de creer en mí. Yo quiero a mi gente de siempre, a la gente que me pide mis canciones, a la gente que habla de mí. Los quiero mucho y les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Hasta pronto”.

“Comienza la leyenda”: fans reaccionan a video de Paquita la del Barrio

Como era de esperarse, luego de que se compartiera la grabación con la voz de Paquita la del Barrio, amigos y fans no dudaron en reaccionar y recordar el legado que dejó la cantante, afirmando que, con su muerte, había comenzado la leyenda musical.

“Comienza la leyenda y seguiremos con tu legado. Feliz cumpleaños, mi Paquita”, “Siempre en mi corazón, maestra”, “Fiesta en el cielo. Por siempre Paquita”, “Te megaamo, Paquita. Nos haces tanta falta”, “Que Dios te tenga en un buen lugar”, “Fuiste lo mejor aquí en la tierra”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.