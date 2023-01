La popular modelo e influencer Caeli ha dejado con el ojo cuadrado a sus seguidores, después de que anunciara la apertura de su perfil de OnlyFans en el que subirá imágenes… de sus pies.

Caeli, quien en Instagram suma más de 9.3 millones de seguidores y en YouTube más de 15 millones de suscriptores, hizo el anuncio mediante un video el pasado 20 de enero y seis días después, con cuatro post, alcanzaba más de 5 mil reacciones en OnlyFans.

En un video, en Instagram, la influencer informó que ya tenía “página azul” y señaló que su decisión obedeció a que sus fans no dejaban de pedírselo.

“Tanto me lo estaban pidiendo, que decidí darles el gusto… Todo esto comenzó por una broma, todos me decían abre tu ‘only’; hasta que vi que uno de ustedes me comentó ‘Caeli abre tu only de tus pies”.

Caeli en video de Instagram.