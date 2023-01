Aún no me creo nada de lo que está pasando 🥹🥹🥲❤️🙏🏻Gracias por recibirnos con taaaaanto amor … como si el tiempo no hubiera pasado! Al parecer solo nos ha hecho más fuertes 👊🏼♾️ mi corazón se siente emocionado y agradecido 🙏🏻🙌🏼♾️☮️#RBDISBACK #NoParendesoñar ☮️ (de ayer🥹) pic.twitter.com/Gv5gxIbnU6