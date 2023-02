Abre su corazón: Paris Hilton revela que a los 20 años perdió un bebé

La modelo Paris Hilton, quien acaba de ser madre de su hijo Phoenix en enero pasado, reveló uno de los momentos más difíciles de su vida. En entrevista con la revista Glamour, de la que es la portada de febrero, reveló que hace más de 20 años estuvo a punto de tener un hijo, pero lo perdió.

Su entrevista la han calificado como la más sincera y reveladora en años que ella ha dado. Paris Hilton abrió su corazón y confesó:

“Era algo de lo que no quería hablar porque había mucha vergüenza en torno a eso, era joven, no me sentía preparada para enfrentar el reto”.

Paris Hilton