Paseo Nocturno “Muévete en Bici” de Día de Muertos en la CDMX: ruta, fecha y más

GENERANDO AUDIO...

“Muévete en Bici” de Día de Muertos en la CDMX.

El Paseo Nocturno de Día de Muertos “Muévete en Bici” ya está más que confirmado. La Secretaría de Movilidad anunció a través de sus redes sociales la fecha, ruta y sorpresas que traen este año para ciclistas, patinadores, corredores y peatones a participar el próximo sábado 25 de octubre.

Las y los asistentes podrán disfrutar de 19 kilómetros de una ruta recreativa que correrá por Paseo de la Reforma al Centro Histórico de la capital.

Fecha, hora y ruta del Paseo Nocturno de Día de Muertos

Dicho recorrido se llevará a cabo el 25 de octubre desde las 19:00 horas hasta las 23:00 horas. Dará inicio en la Fuente de Petróleos, pasando por La Diana Cazadora, Glorieta del Ahuehuete, llegando hasta la Plaza Tlaxcoaque.

Se recomienda a los asistentes llegar al punto de partida al menos una hora antes del inicio del recorrido para que pueda disfrutar de todas las sorpresas preparadas. Además si no cuentas con una bici El INJUVE te puede hacer el préstamo de una. Únicamente deberás contar con una identificación oficial, ya sea INE o pasaporte. La renta será únicamente por una hora.

Una tradición que se vive sobre dos ruedas

El Paseo Nocturno de Día de Muertos no es solo un recorrido en bicicleta, sino una experiencia cultural y emocional. Cada participante puede llevar consigo elementos que representen la memoria de familiares y amigos fallecidos, como pequeñas ofrendas, fotografías o flores, transformando el paseo en un homenaje colectivo. La idea es que cada bicicleta se convierta en un vehículo simbólico de recuerdos y celebración, integrando la tradición con la vida urbana.

Antes de iniciar la rodada, muchas personas aprovechan para maquillarse como catrinas o calaveras, mientras que grupos de amigos y familias se toman fotografías y decoran sus bicicletas con luces, flores de cempasúchil, velas LED y cintas de colores.

Concurso y más

Además del recorrido, la Secretaría de Movilidad te invita a participar en el concurso de disfraces “Día de Muertos” que se llevará a cabo en la Glorieta de la Columna de la Independencia.

Está limitado a 25 participantes y se dará premio a los primeros tres primeros lugares.

La inscripción será de las 19:00 a 20:30 horas, a un costado del escenario ubicado en Glorieta del Monumento de la Independencia. La persona participante deberá proporcionar los siguientes datos:

Nombre completo

Edad

Alcaldía o Municipio

Nombre del disfraz. Los disfraces deben ser originales y cumplir con la temática oblogatoria, representación del “Día De Muertos Tradicional Mexicano”

Los premios para los ganadores serán bicicletas y artículos memorables de los Países Bajos.

El concurso no es todo, los participantes también podrán disfrutar de música en vivo. El recorrido tendrá la participación de grupos musicales como Tiresias III, Atlantis Waterfalls, Corintia y Farmacos.

Recomendaciones para quienes participen

Los organizadores sugieren algunas recomendaciones para disfrutar al máximo del paseo: