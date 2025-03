Pati Chapoy recibió llamadas del celular de Daniel Bisogno tras su muerte, revela hermano del “Muñeco”

GENERANDO AUDIO...

Daniel Bisogno se habría tratado de “comunicar” con Pati Chapoy. Foto: Cuartoscuro

A días del fallecimiento de Daniel Bisogno, su hermano, Alejandro, reveló que el “Muñeco” se habría “manifestado” en, al menos, un par de ocasiones. La más sobresaliente con Pati Chapoy, quien aseguró haber recibido tres llamadas del celular del conductor de “Ventaneando”.

En entrevista con Flor Rubio, Alejandro dio detalles de cómo habría sido el supuesto intento de su hermano para “comunicarse” con Pati Chapoy.

“Habrá quien crea, habrá quien no, a mí no me da miedo… Yo me quedé con el celular de Daniel porque ahí tiene sus aplicaciones del banco, cosas importantes de él. Yo me quedé con el celular, lo tengo perfectamente guardado en mi casa. Hace unos días me habla Iyari González, la productora de “Ventaneando”, y me dice: ‘Oye, dice Pati que si necesitas algo, porque tiene tres llamadas perdidas del celular de Daniel’. Y yo le dije ‘¿del celular de Daniel?’ En la noche Pati recibió tres llamadas del celular de Daniel”

De acuerdo con Alejandro, la noche que Pati Chapoy reportó las llamadas perdidas desde el celular del “Muñeco”, el teléfono estaba guardado y él no lo tenía en su poder, pues se encontraba en un concierto.

“(Le dije) ‘no puede ser, el celular está en la casa. Ese día me fui a un concierto a la Arena que me invitó un amigo’… Casi se me pone a llorar Iyari, y me dijo ‘seguro no marcaste tú’. Pues se hicieron tres llamadas del celular de Daniel. Eso es real”.

Además, el hermano del conductor consideró que Daniel sí hubiera llamado a Pati Chapoy, considerando que no se pudo despedir de ella.

“Si a alguien hubiera llamado Daniel, en algún momento, sí hubiera sido a Pati. Además, no se pudo despedir, estaba muy agradecido, él ya tenía todo planeado para regresar a “Ventaneando” y darle las gracias”.

Aunque el incidente de las llamadas a Pati Chapoy no ha sido el único momento en el que Daniel Bisgono se hubiera hecho “presente”, pues, según su hermano, la luz de la cocina de la casa del “Muñeco” se prendió sin explicación aparente.

“Llegué a la casa de Daniel y la (luz de la) cocina estaba prendida, cuando yo dejo todo apagado, perfectamente apagado porque, además, es una zona en la que no hay subsidio de nada y es carísimo todos los servicios; y ahorita no tenemos para pagar nada de eso. Pues la (luz de la) cocina estaba prendida. Cositas de ese tipo”.

Finalmente, el también conductor aseguró que ha soñado mucho con su hermano, quien falleció a los 51 años, y destacó que si Daniel se le “apareciera” le daría mucho gusto.

“Lo sueño muchísimo. Si a mí se me apareciera Daniel o supiera yo que es Daniel o que es mi mamá, al contrario, me encantaría… es consuelo, es abracito al alma”.