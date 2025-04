GENERANDO AUDIO...

Pati Chapoy y Daniel Bisogno. Foto: Cuartoscuro

Pati Chapoy recordó que días después de que Daniel Bisogno muriera, a los 51 años, ella recibió llamadas hechas desde el teléfono del “Muñeco”. La conductora explicó que, después, se enteró de que no había explicación que diera una respuesta para las llamadas.

De acuerdo con la titular de “Ventaneando”, ella se encontraba fuera de México al momento de recibir las tres llamadas desde el número de su fallecido compañero.

“Les voy a platicar que estando fuera de México, a los tres o cuatro días del fallecimiento de Daniel, en la noche recibí tres llamadas de Daniel Bisogno, del teléfono de Daniel”.

Luego de darse cuenta de que la habían tratado de contactar, solicitó a la productora de “Ventaneando” hablara con la familia de Daniel Bisgono para saber si se ofrecía algo, momento en el que descubrió que, incluso, el celular estaba apagado.

“A la mañana siguiente me comuniqué con Iyari González y le dije: ‘Checa con el hermano de Daniel si él me marcó y qué necesita’. Resulta que el teléfono estaba resguardado en la casa de Alejandro y apagado, que nadie lo había usado”.

¿Por qué no contestó las llamadas del celular de Daniel Bisogno?

Lugo de confesar esa experiencia, Pati Chapoy reveló la razón por la que no contestó las llamadas hechas desde el número del “Muñeco”, y descartó que pudiera haber sido por temor.

“Yo tengo una práctica en mi teléfono que, a partir de las 10:00 de la noche, no contesto llamadas, si es algo urgente, la gente que me busca sabe el teléfono de mi casa o de mi marido, pero yo no contesto. O a partir de las 5:00 de la mañana que ya puedo contestar mi teléfono”.