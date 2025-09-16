“Pato” Zambrano fue rociado con gas durante manifestación por masacre de perros en Santa Catarina

GENERANDO AUDIO...

Habitantes del municipio de Santa Catarina fueron víctimas de represión policial ayer por la noche, horas antes del Grito de Independencia, por salir a las calles a protestar contra la matanza masiva de perros en un refugio para animales. Patricio “Pato” Zambrano, excandidato a la alcaldía de Monterrey y figura televisiva, se encontraba entre los manifestantes y lo gasearon durante la marcha.

“Pato” Zambrano es gaseado durante protestas en Santa Catarina

El activista Aleks Padilla denunció que el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, dio la orden de no alimentar a los animales de un refugio y ya suman 70 perros muertos por esta causa.

El caso se viralizó durante el fin de semana y este lunes, el activismo pasó de las redes sociales a las calles. Los ciudadanos se reunieron cerca del Palacio de Gobierno para protestar y exigir justicia.

La Policía Municipal recibió a los manifestantes con violencia, gas lacrimógeno y arrestos injustificados. En sitios como X (antes Twitter) y Facebook circulan videos de los actos de represión en contra de los asistentes a la marcha.

La policía de @JesusNavaNL arrastrando en la calle a un muchacho que se manifestaba contra el alcalde de Santa Catarina por el asesinato de perros, 2025. El abuso de autoridad y poder siguen. pic.twitter.com/XVmnpBKtoc — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) September 16, 2025

Entre las personas lesionadas se encuentra el “Pato” Zambrano, quien momentos antes de la agresión dio un discurso a favor de la protección animal con un megáfono.

Un video muestra como el excandidato se encuentra herido tras ser gaseado, sentado en el piso mientras se limpia los ojos con un refresco. La persona que estaba grabando menciona que el gas lacrimógeno lo echaron directo a los ojos de las personas.

Artistas se solidarizan y cancelan participación en Fiestas Patrias en Santa Catarina

Luego de los actos de represión policial, los grupos El Plan y La Morocha decidieron cancelar su participación en las Fiestas Patrias de Santa Catarina, como acto de solidaridad “con la defensa de los derechos y protección de los animales”.

Ambos artistas publicaron un comunicado en redes sociales para informar al público sobre su decisión de no presentarse en los Festejos del Día de la Independencia.

“Reiteramos nuestra empatía hacia los animales, así como con las personas e instituciones que trabajan diariamente por su bienestar y protección. De igual manera, reafirmamos nuestro compromiso como ciudadanos para promover una sociedad más consciente, justa y respetuosa con todas las formas de vida”.

¿Qué ha dicho el alcalde Jesús Nava sobre los actos de represión?

Desde que se difundió la matanza masiva de perros en Santa Catarina, el alcalde ha negado las acusaciones y afirma que los 70 perros siguen con vida, además reitera que no hay ningún caso de maltrato animal en el refugio.

Por su parte, el Gobierno de Nuevo León clausuró el Centro de Bienestar Animal y rescató a 34 ejemplares, entre perros y gatos. Tras la revisión médica se confirmó que los animales presentan enfermedades contagiosas como erlichia canis, distemper, corona, adenovirus, entre otras, además se encontraron casos de desnutrición.

Luego de los actos de represión en Santa Catarina, Jesús Nava publicó un mensaje en redes sociales en el que afirma estar viviendo “tiempos difíciles, en los que se busca difamarnos con mentiras”, pero en su familia encuentra la fuerza para seguir adelante.

Hasta el momento la publicación tiene 15 mil reacciones, 9 mil de ellas son caritas de “me enoja”; además cuenta con más de 10 mil comentarios, la mayoría de ellos son reclamos por el caso en el refugio para animales.

