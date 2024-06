¡Ay Patricio! Borghetti evidencia y arruina playback de JNS en programa televisivo

Patricio Borghetti. Foto: Getty Images

El conductor de televisión, Patricio Borghetti, está en el ojo del huracán después de que evidenciara y, de paso, arruinara el playback de la agrupación JNS en “Venga la alegría”.

En videos que se han publicado en redes sociales se observa cómo las mexicanas JNS “cantan” su reciente sencillo “Europa” en el programa televisivo y a Borghetti interrumpiéndolas abruptamente.

❌ DESCUIDO EN VENGA LA ALEGRIA: Patricio BORGUETTI interrumpe la canción del grupo JNS pensando que ya había acabado‼️

Ellas hablando y la pista sonando 😂 ya es mucho descaro 🤣



Ellas hablando y la pista sonando 😂 ya es mucho descaro 🤣#VengaLaAlegria #Europa #Jns #vla pic.twitter.com/QlnLkkOYwZ — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 20, 2024

Patricio Borghetti interrumpe a JNS y arruina playback

Tras darse a conocer el video del momento en el que el conductor de “Venga la alegría” interrumpe a las cantantes mexicanas, usuarios de redes sociales criticaron tanto el playback como la actitud de Patricio.

En el clip se observa que antes de que terminara el tema “Europa”, el conductor se acerca a la agrupación para saludar efusivamente a sus integrantes, mientras en el fondo se escucha que la canción sigue sonando.

Aunque las integrantes de la banda intentan retomar el hilo de la canción, Patricio Borghetti las interrumpe y evidencia el playback, lo que fue ampliamente criticado por usuarios de redes sociales.

“¿El productor no les dice nada antes de entrar al aire a interrumpir?”; “No las quiero defender, pero se dice que en programas en vivo siempre usan pista… No es algo nuevo”; “¿En serio no estaban cantando en vivo? ¿Quién lo hubiera imaginado?”, fueron parte de los comentarios que se leyeron.