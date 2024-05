Patricio Cabezut fue vinculado a proceso por presunto abuso contra sus hijas

Patricio Cabezut fue vinculado a proceso por la denuncia que emprendió en su contra su exesposa Aurea Zapata en la que lo acusa de violencia intrafamiliar y desde hace unos meses de presunto abuso sexual en contra de sus dos hijas.

En 2021, Aurea Zapata denunció a Patricio Cabezut por violencia intrafamiliar, ahí inició su conflicto legal, poco después de su separación. Apenas hace unos meses, la exesposa lo acusó de presunto abuso sexual en contra de sus dos hijas, fruto de su matrimonio con el conductor. Ahora que fue vinculado a proceso, el presentador tiene seis meses para presentar pruebas sobre su aparente inocencia.

La tarde del sábado 11 de mayo se realizó una nueva audiencia sobre el proceso de Patricio Cabezut a partir de la denuncia de su exesposa, la actriz Aurea Zapata. El conductor fue vinculado a proceso en libertad por presunto abuso sexual contra sus hijas.

Al salir de la audiencia, Cabezut tuvo un encuentro con medios de comunicación en el que indicó que no daría detalles debido a las medidas de protección que le fueron otorgadas a Aurea Zapata.

“Voy a evitar hacer cualquier tipo de comentarios, no voy a hacer comentario alguno de nada, si me siento bien o mal, voy a guardar silencio”

El presentador destacó que cualquier detalle relacionado con el caso se debe consultar con su representante legal. Cuando se dio la oportunidad de agradecer por el apoyo que ha recibido de su familia y amistades, al comunicador se le quebró la voz.

A partir del 11 de mayo, Patricio tendrá seis meses para recabar pruebas que demuestren su aparente inocencia de los delitos por los que lo acusan.

“Se recabarán, no sé qué tantas pruebas, algunas más, seguramente, para poder establecer que lo que ellos están presentando no tiene sustento para lo que se me atribuye”

Patricio Cabezut