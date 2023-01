“Siento que no soy de este mundo”: Paty Navidad causa revuelo por declaraciones

Paty Navidad, quien fue duramente criticada por su postura ante la pandemia y las vacunas contra COVID-19, volvió a causar revuelo en redes sociales, luego de afirmar que no era de este mundo, el video de la declaración se hizo viral rápidamente entre cibernautas.

En un video publicado en TikTok, la actriz, que forma parte del programa “La casa de los famosos”, destacó que considera que es “pleyadiana“.

“Yo siento que no soy de este mundo… Yo siento que soy más pleyadiana que anunnaki, aunque algunos dicen que soy reptiliana”.

Pero las polémicas declaraciones de Paty Navidad, famosa que enfrentó el cierre de sus redes sociales por difundir información falsa sobre COVID-19, no pararon ahí, pues también aseguró, sin dar mayores detalles, que había desarrollado dones.

“El sexto chacra está detrás del tercer ojo. Todos tenemos dones, pero no todos los desarrollamos. Yo siempre he tenido conciencia de los míos y sí los he desarrollado”.

