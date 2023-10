“Me quedé pelona”: Paty Navidad confiesa que perdió el cabello por un cambio de look que salió mal

Paty Navidad confiesa que está pelona. Foto: Cuartoscuro

Paty Navidad sorprendió al confesar que perdió la larga cabellera que, por años, la caracterizó. A través de un video, que ya se viralizó en redes sociales, aseguró que terminó pelona luego de someterse a un cambio de look.

“Saliendo de ‘La Casa de los Famosos’, yo dije, quiero hacerme un cambio de look, y no voy a responsabilizar a nadie, sino que, simplemente, pasó. Fui, me hice las luces y me quedé pelona”.

En la grabación, Paty Navidad aseguró que terminó con el cabello “totalmente destrozado”, por lo que, dijo, es una situación muy “traumática” para ella.

“Es muy traumático porque no me quise poner extensiones fijas porque necesito que se recupere el cabello que está totalmente destrozado, quemado”.

Y aunque se ha dejado ver en algunas fotos con cabello largo, confesó que se tratan de extensiones que puede poner y quitar, ya que, a ella, le gusta lucir “femenina”.

“Me pongo las extensiones que se quitan y se ponen porque a mí me gusta verme femenina, me gusta verme glamurosa, como a la mayoría de las mujeres”

Paty Navidad asegura que comparte look con Peso Pluma

A manera de broma, la actriz, que causó revuelo por sus declaraciones durante los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19, afirmó que ella y Peso Pluma comparten el mismo look.

“Tengo el cabello chiquitito. Es más, traigo el corte de Peso Pluma. El Peso Pluma y yo traemos el mismo corte ahorita”.

Navidad lamentó haber sido víctima de un proceso estético que salió mal, pues, dijo, a ella le gusta lucir el cabello. Sin embargo, reiteró que no culpaba a nadie, ya que “hasta al mejor cazador se le va la liebre”

“Me gusta lucir mi cabello, pero ahorita no puedo. Ya lo tenía superlargo. Se me quemó todo, todo y estoy pelona, de verdad si ponen el peinado de Peso Pluma y al mío, estamos igualitos… Es muy traumático como mujer que nos gusta vernos bien, pero desgraciadamente sucedió, a veces, pasa. Nadie estamos exento, como dicen: hasta al mejor cazador se le va la liebre”.