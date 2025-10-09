GENERANDO AUDIO...

Paty Sirvent anunció el regreso de Jeans. Foto: Getty Images

Con “la piel chinita” y un corazón lleno de emoción, Paty Sirvent anunció oficialmente el regreso de Jeans, la icónica agrupación pop de los años 90, que marcó toda una generación con sus canciones.

El anuncio llegó a través de un video compartido en Instagram, donde la cantante recordó con nostalgia los inicios de la banda en 1995: “Hace 30 años en estas mismas fechas estábamos formando Jeans, un grupo lleno de sueños, lleno de energía, lleno de incertidumbre…”, expresó Paty, recordando los momentos y giras que compartió con sus compañeras.

Junto al mensaje, se abrió la cuenta oficial de Instagram “Jeans Oficial”, en la que también aparece el nombre JNS, usado en años recientes por Karla Díaz, Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López, y que da pie a especulaciones sobre si habrá nuevas integrantes en el concepto. Paty incluso publicó otro video con la leyenda: “¿Nueva generación?”, dejando abierta la posibilidad de renovación en el grupo.

Tras la primera década de los 2000, Paty Sirvent se enfocó en la música infantil como Patylú y consolidó su vida familiar junto a César Nava Vázquez, con quien acaba de celebrar 15 años de matrimonio y tiene una hija, Inés. Ahora, con el anuncio del regreso de Jeans, promete traer de vuelta la nostalgia y la energía que caracterizó a la banda en sus mejores años.

Fans de todas las edades esperan con ansias la nueva etapa de Jeans, que promete revivir clásicos y nuevas sorpresas sobre los escenarios.